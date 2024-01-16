Adeta Bambaşka Birine Dönüşen Rafet El Roman’dan "Son Pişmanlık Neye Yarar" Dedirten Botoks Açıklaması
Adeta Bambaşka Birine Dönüşen Rafet El Roman’dan "Son Pişmanlık Neye Yarar" Dedirten Botoks Açıklaması
Rafet El Roman, müzik kariyeri dışında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Yüzünde yaptırdığı değişikliklerle herkesi şaşkına çeviren ünlü şarkıcı yine bir estetik kaosuyla gündemde. Botoks yaptırdığını itiraf eden Rafet El Roman pişmanlığını duyurdu.
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Romantik şarkılarla Türkçe slow pop dünyasına yön vermiş isimlerden biri olarak değerlendirilen Rafet El Roman 90'lardan bu yana müzik listelerimizin vazgeçilmezi.
Amerika, Yalancı Şahidim, Yanımda Kal gibi birbirinden unutulmaz parçalarla hafızalarımıza kazınan ünlü şarkıcı sadece kariyeriyle ön planda değil biliyorsunuz ki.
Kendisi aşk hayatı, sosyal medyadaki mesajlaşma ifşalarıyla da magazine gündem olmuştu hatırlarsanız. Hatta bir dönem "kısırlaştırma" ameliyatı olduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti.
Sesiyle birçok kişinin gönlünü fethetmeyi başaran Rafet El Roman son günlerde estetik haberiyle gündemde. Hatta onun için estetik mağduru desek de olur!
Yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olan başarılı şarkıcının son hali çok konuşuldu. Hakkındaki estetik iddialarına yanıt veren El Roman"Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." demişti.
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Ünlü şarkıcının gündeme damga vuran röportajını şöyle bırakıyoruz...
Daha sonra bir açıklamada bulunan Rafet El Roman botoks yaptırdığını kabul ederek, "çok pişmanım" ifadelerini kullandı.
Gelin, ünlü şarkıcının "son pişmanlık neye yarar" dedirten botoks açıklamasına gelen yorumları görelim! 👇
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