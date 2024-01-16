Adeta Bambaşka Birine Dönüşen Rafet El Roman’dan "Son Pişmanlık Neye Yarar" Dedirten Botoks Açıklaması

Rafet El Roman, müzik kariyeri dışında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Yüzünde yaptırdığı değişikliklerle herkesi şaşkına çeviren ünlü şarkıcı yine bir estetik kaosuyla gündemde. Botoks yaptırdığını itiraf eden Rafet El Roman pişmanlığını duyurdu.