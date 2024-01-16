Emmy Ödüllerine Yeşil Goblin Kılığında Katılan Esrarengiz İsim Büyük İlgi Gördü: Türlü Tahminlerde Bulunuldu

Televizyon dizilerinin ödüllerine kavuştuğu Emmy Ödülleri dün gece gerçekleşti. Törene birçok isim katıldı; bunlardan biri da yeşil canavar kostümlü esrarengiz biriydi. Herkesin dikkatini çekmeyi başaran kişi kimmiş gelin birlikte bakalım. Detaylar👇