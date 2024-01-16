Emmy Ödüllerine Yeşil Goblin Kılığında Katılan Esrarengiz İsim Büyük İlgi Gördü: Türlü Tahminlerde Bulunuldu
Emmy Ödüllerine Yeşil Goblin Kılığında Katılan Esrarengiz İsim Büyük İlgi Gördü: Türlü Tahminlerde Bulunuldu
Televizyon dizilerinin ödüllerine kavuştuğu Emmy Ödülleri dün gece gerçekleşti. Törene birçok isim katıldı; bunlardan biri da yeşil canavar kostümlü esrarengiz biriydi. Herkesin dikkatini çekmeyi başaran kişi kimmiş gelin birlikte bakalım. Detaylar👇
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75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda dün gece gerçekleşti.
"Succession" "Beef" "The Bear" gibi başarılı yapımların ödüllerine kavuştuğu gece adeta ünlüler geçidine dönüştü.
Evan Peters, Selena Gomez, Tom Hiddleston gibi ünlü isimlerin de olduğu gecede esrarengiz yeşil kıyafetli biri tüm dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
Geceye kostüm makyajı ve vücudu yeşile boyalı şekilde katılan ismin kim olduğu merak konusu oldu.
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Yeşil kostümün ardındaki ismin Drag Queen Princess Poppy olduğu öğrenildi.
Hayranların tahminlerine birlikte bakalım👇
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