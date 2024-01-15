Çocukları Evde Bırakıp Gece Gezmelerine Çıkan Rihanna Sayesinde Gözümüz Gönlümüz Açıldı
Çocukları Evde Bırakıp Gece Gezmelerine Çıkan Rihanna Sayesinde Gözümüz Gönlümüz Açıldı
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Çocukluğumuzun şarkıcısı, şimdilerin iş kadını Rihanna'yı tanımayan yoktur.
Uzun bir süredir kendini ailesine adayan Rihanna, iki erkek çocuğu annesi oldu ve sahneleri tamamiyle unuttu desek yalan olmaz!
Geçtiğimiz günlerde kendi markası için kamera önüne geçen Rihanna, pembe takımıyla hepimizi adeta büyüledi!
RiRi şimdi de çocukları evde bırakıp akşam gezmelerine çıkarak hamilelik sonrası fit vücuduyla boy gösterdi.
Ayrıca son zamanlardaki favori rengi pembe olabilir mi acaba?
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Rihanna'nın hafif sarı saçları da yine çok ama çok beğenildi; yorumlar gecikmedi!
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