Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çocukları Evde Bırakıp Gece Gezmelerine Çıkan Rihanna Sayesinde Gözümüz Gönlümüz Açıldı

Çocukları Evde Bırakıp Gece Gezmelerine Çıkan Rihanna Sayesinde Gözümüz Gönlümüz Açıldı

Rihanna
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 00:21

Çocukları evde bırakıp gece gezmelerine çıkan Rihanna sayesinde akşamımız renklendi! Güzelliğiyle yine ortalığı yangın yerine çevirdi...

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çocukluğumuzun şarkıcısı, şimdilerin iş kadını Rihanna'yı tanımayan yoktur.

Çocukluğumuzun şarkıcısı, şimdilerin iş kadını Rihanna'yı tanımayan yoktur.

Uzun bir süredir kendini ailesine adayan Rihanna, iki erkek çocuğu annesi oldu ve sahneleri tamamiyle unuttu desek yalan olmaz!

Uzun bir süredir kendini ailesine adayan Rihanna, iki erkek çocuğu annesi oldu ve sahneleri tamamiyle unuttu desek yalan olmaz!

Geçtiğimiz günlerde kendi markası için kamera önüne geçen Rihanna, pembe takımıyla hepimizi adeta büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde kendi markası için kamera önüne geçen Rihanna, pembe takımıyla hepimizi adeta büyüledi!

Detaylar:

RiRi şimdi de çocukları evde bırakıp akşam gezmelerine çıkarak hamilelik sonrası fit vücuduyla boy gösterdi.

RiRi şimdi de çocukları evde bırakıp akşam gezmelerine çıkarak hamilelik sonrası fit vücuduyla boy gösterdi.

Ayrıca son zamanlardaki favori rengi pembe olabilir mi acaba?

Ayrıca son zamanlardaki favori rengi pembe olabilir mi acaba?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Rihanna'nın hafif sarı saçları da yine çok ama çok beğenildi; yorumlar gecikmedi!

Rihanna'nın hafif sarı saçları da yine çok ama çok beğenildi; yorumlar gecikmedi!
www.instagram.com

👇

👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?