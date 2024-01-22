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Gülşah Saraçoğlu'ndan Eski Sevgilisi Gökhan Göz ile Aşk Yaşadığını Duyuran Bircan Bali'ye Olay Gönderme!

Gülşah Saraçoğlu'ndan Eski Sevgilisi Gökhan Göz ile Aşk Yaşadığını Duyuran Bircan Bali'ye Olay Gönderme!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 10:57

Geçtiğimiz saatlerde Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladığını duyuran Bircan Bali'ye Gülşah Saraçoğlu'ndan gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.

Birlikte bakalım. 👇

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı Gökhan Göz ile bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisini bir süre önce sonlandırmıştı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı Gökhan Göz ile bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisini bir süre önce sonlandırmıştı.

Olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında Gökhan Göz'e küfürler yağdırmıştı.

Olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında Gökhan Göz'e küfürler yağdırmıştı.

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Canlı yayında söylenenlerin ardından sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇

Yaşananların ardından "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım." diyerek açıklama yapmıştı.

Yaşananların ardından "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım." diyerek açıklama yapmıştı.
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Canlı yayında söylediklerinden sonra pişmanlığını özür dileyerek ifade etmişti.👇

Canlı yayında söylediklerinden sonra pişmanlığını özür dileyerek ifade etmişti.👇

Gökhan Göz şimdi de program sunucusu Bircan Bali'yle yeni bir aşka yelken açtı. Bircan Bali Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gökhan Göz şimdi de program sunucusu Bircan Bali'yle yeni bir aşka yelken açtı. Bircan Bali Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bugüne kadar başkalarının yaşadığı aşkları eleştirmesiyle izlediğimiz Bircan Bali bu defa aşka düştü.

Bugüne kadar başkalarının yaşadığı aşkları eleştirmesiyle izlediğimiz Bircan Bali bu defa aşka düştü.

Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla Gökhan Göz ile olan ilişkisini duyuran Bircan Bali oldukça mutlu görünüyor. O görüntülere buradan bakabilirsiniz.👇

Bu paylaşımlardan sonra Gülşah Saraçoğlu'ndan gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.

Bu paylaşımlardan sonra Gülşah Saraçoğlu'ndan gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.

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Siz Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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