Gülşah Saraçoğlu'ndan Eski Sevgilisi Gökhan Göz ile Aşk Yaşadığını Duyuran Bircan Bali'ye Olay Gönderme!
Gülşah Saraçoğlu'ndan Eski Sevgilisi Gökhan Göz ile Aşk Yaşadığını Duyuran Bircan Bali'ye Olay Gönderme!
Geçtiğimiz saatlerde Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladığını duyuran Bircan Bali'ye Gülşah Saraçoğlu'ndan gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.
Birlikte bakalım. 👇
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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı Gökhan Göz ile bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisini bir süre önce sonlandırmıştı.
Olaylı bir şekilde ayrılan Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında Gökhan Göz'e küfürler yağdırmıştı.
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Yaşananların ardından "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım." diyerek açıklama yapmıştı.
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Canlı yayında söylediklerinden sonra pişmanlığını özür dileyerek ifade etmişti.👇
Gökhan Göz şimdi de program sunucusu Bircan Bali'yle yeni bir aşka yelken açtı. Bircan Bali Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bugüne kadar başkalarının yaşadığı aşkları eleştirmesiyle izlediğimiz Bircan Bali bu defa aşka düştü.
Bu paylaşımlardan sonra Gülşah Saraçoğlu'ndan gönderme niteliğinde bir paylaşım geldi.
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Siz Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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