Bircan Bali'den Beklenmedik Hamle: Gülşah Saraçoğlu'nun Eski Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme Duyurdu
Bircan Bali'den Beklenmedik Hamle: Gülşah Saraçoğlu'nun Eski Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme Duyurdu
Sunucu Bircan Bali'yi çoğunlukla başkalarının hayatları ve aşklarıyla ilgili yorum yaparken duyuyorduk. Ancak bu kez durum değişti, Bircan Bali sevgilisini cümle aleme duyurdu! Tabii ki yine beklenmedik durumlar yaşandı, çünkü sevgilisi hiç beklenmedik biri çıktı!
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Program sunucusu Bircan Bali, keskin ifadeleri ve tarzıyla ekranların en sivri dilli isimlerinden biri olarak biliniyor.
Pek çok kişiyle birebir tartışmaya giren ve net ifadeleriyle de çoğu zaman eleştirilen sunucuyu genellikle başkalarının aşk hayatını yorumlarken görüyorduk.
Ünlü sunucu bu kez kendi aşkını duyurdu!
Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla Gökhan Göz ile olan ilişkisini duyuran Bircan Bali oldukça mutlu görünüyor.
Peki ama Gökhan Göz kim diye düşünüyorsanız, Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi olduğunu belirtelim.
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Ancak Gökhan Göz'ü asıl, Bircan Bali'nin kendisine sarfettiği öfkeli sözlerle hatırlıyoruz.
Bakalım ilişkilerinin nasıl başladığına dair bir paylaşım yapacaklar mı?
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