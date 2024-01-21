Bircan Bali'den Beklenmedik Hamle: Gülşah Saraçoğlu'nun Eski Sevgilisiyle Aşkını Cümle Aleme Duyurdu

Sunucu Bircan Bali'yi çoğunlukla başkalarının hayatları ve aşklarıyla ilgili yorum yaparken duyuyorduk. Ancak bu kez durum değişti, Bircan Bali sevgilisini cümle aleme duyurdu! Tabii ki yine beklenmedik durumlar yaşandı, çünkü sevgilisi hiç beklenmedik biri çıktı!

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