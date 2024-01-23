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Defne Samyeli Görüntüsünün ve Sesinin Kullanılarak Yapay Zekayla Üretilen Reklam Filmlerine Karşı Uyardı!

Defne Samyeli Görüntüsünün ve Sesinin Kullanılarak Yapay Zekayla Üretilen Reklam Filmlerine Karşı Uyardı!

Defne Samyeli
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 15:48 Son Güncelleme: 23.01.2024 - 16:06

Defne Samyeli, görüntüsünün ve sesinin kullanılarak yapay zekayla üretilen reklam filmlerine karşı 'Yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm.' diyerek uyardı.

Defne Samyeli'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇

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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, yaş aldıkça daha da iyi bir görünüme sahip olan Defne Samyeli kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, yaş aldıkça daha da iyi bir görünüme sahip olan Defne Samyeli kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

51 yaşındaki Defne Sanyeli'nin bu kadar genç görünmesinin altında yatan genetik Çin'de araştırma konusu olmuştu.

51 yaşındaki Defne Sanyeli'nin bu kadar genç görünmesinin altında yatan genetik Çin'de araştırma konusu olmuştu.

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin güzelliği araştırma konusu olmuştu. Detaylara buradan bakabilirsiniz.👇

Son dönemlerin dikkat çeken ve tartışma konusu olan ‘yapay zeka’ ile dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. Söz konusu dolandırıcılığın kurbanı bu kez Defne Samyeli oldu.

Son dönemlerin dikkat çeken ve tartışma konusu olan ‘yapay zeka’ ile dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. Söz konusu dolandırıcılığın kurbanı bu kez Defne Samyeli oldu.

Samyeli'nin görüntüsü ve sesi kullanılarak yapay zekayla bir reklam filmi üretildi. Sahte reklam filminde Defne Samyeli, sözüm ona yeni bir yatırım aracından söz ederek yatırımcılara yol gösteriyor.

Samyeli'nin görüntüsü ve sesi kullanılarak yapay zekayla bir reklam filmi üretildi. Sahte reklam filminde Defne Samyeli, sözüm ona yeni bir yatırım aracından söz ederek yatırımcılara yol gösteriyor.

Defne Samyeli, sahte reklam filmi hakkında suç duyurusunda bulunurken konuyla ilgili şunları söyledi;

Defne Samyeli, sahte reklam filmi hakkında suç duyurusunda bulunurken konuyla ilgili şunları söyledi;

'Söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki bir çok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. Bu bir yandan yapay zekâ kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım.

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"Bu gibi sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor. Hele işin içinde para varsa..."

"Bu gibi sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor. Hele işin içinde para varsa..."

'Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde ‘paranızı şuraya yatırın’ şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm. Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duymak isterim.'

Siz bu açıklamalardan sonra ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz bu açıklamalardan sonra ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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