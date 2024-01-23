Defne Samyeli Görüntüsünün ve Sesinin Kullanılarak Yapay Zekayla Üretilen Reklam Filmlerine Karşı Uyardı!
Defne Samyeli Görüntüsünün ve Sesinin Kullanılarak Yapay Zekayla Üretilen Reklam Filmlerine Karşı Uyardı!
Defne Samyeli, görüntüsünün ve sesinin kullanılarak yapay zekayla üretilen reklam filmlerine karşı 'Yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm.' diyerek uyardı.
Defne Samyeli'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, yaş aldıkça daha da iyi bir görünüme sahip olan Defne Samyeli kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
51 yaşındaki Defne Sanyeli'nin bu kadar genç görünmesinin altında yatan genetik Çin'de araştırma konusu olmuştu.
Son dönemlerin dikkat çeken ve tartışma konusu olan ‘yapay zeka’ ile dolandırıcılık türlerine bir yenisi daha eklendi. Söz konusu dolandırıcılığın kurbanı bu kez Defne Samyeli oldu.
Samyeli'nin görüntüsü ve sesi kullanılarak yapay zekayla bir reklam filmi üretildi. Sahte reklam filminde Defne Samyeli, sözüm ona yeni bir yatırım aracından söz ederek yatırımcılara yol gösteriyor.
Defne Samyeli, sahte reklam filmi hakkında suç duyurusunda bulunurken konuyla ilgili şunları söyledi;
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"Bu gibi sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor. Hele işin içinde para varsa..."
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