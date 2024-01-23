Defne Samyeli Görüntüsünün ve Sesinin Kullanılarak Yapay Zekayla Üretilen Reklam Filmlerine Karşı Uyardı!

'Söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki bir çok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. Bu bir yandan yapay zekâ kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım.