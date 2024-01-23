Listenin İlk Sırasında Kim Var? Instagram'da En Çok Takipçisi Olan 10 Türk Oyuncu Açıklandı!
Listenin İlk Sırasında Kim Var? Instagram'da En Çok Takipçisi Olan 10 Türk Oyuncu Açıklandı!
En çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında gelen Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü Türk oyunculardan ilk 10'u açıklandı.
Gelin listeye birlikte bakalım. 👇
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En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da Türk ünlü oyunculardan bazıları çok fazla takipçiye sahip.
İşte Instagram'da en çok takipçiye sahip olan 10 Türk oyuncu belli oldu. Listeye birlikte bakalım.👇
10. Çağatay Ulusoy (9,9 milyon)
9. Aras Bulut İynemli (10,4)
8. Serenay Sarıkaya (10,4 milyon)
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7. Can Yaman (10.4 milyon)
6. Kerem Bürsin (11,3 milyon)
5. Fahriye Evcen (13.7 milyon)
4. Neslihan Atagül (14,1 milyon)
3. Demet Özdemir (16,2 milyon)
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2. Burak Özçivit (25 milyon)
1. Hande Erçel (31,6 milyon)
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