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Listenin İlk Sırasında Kim Var? Instagram'da En Çok Takipçisi Olan 10 Türk Oyuncu Açıklandı!

Listenin İlk Sırasında Kim Var? Instagram'da En Çok Takipçisi Olan 10 Türk Oyuncu Açıklandı!

Serenay Sarıkaya Hande Erçel Demet Özdemir
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 16:59

En çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında gelen Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü Türk oyunculardan ilk 10'u açıklandı. 

Gelin listeye birlikte bakalım. 👇

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En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da Türk ünlü oyunculardan bazıları çok fazla takipçiye sahip.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da Türk ünlü oyunculardan bazıları çok fazla takipçiye sahip.

İşte Instagram'da en çok takipçiye sahip olan 10 Türk oyuncu belli oldu. Listeye birlikte bakalım.👇

İşte Instagram'da en çok takipçiye sahip olan 10 Türk oyuncu belli oldu. Listeye birlikte bakalım.👇

10. Çağatay Ulusoy (9,9 milyon)

10. Çağatay Ulusoy (9,9 milyon)

9. Aras Bulut İynemli (10,4)

9. Aras Bulut İynemli (10,4)

8. Serenay Sarıkaya (10,4 milyon)

8. Serenay Sarıkaya (10,4 milyon)
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7. Can Yaman (10.4 milyon)

7. Can Yaman (10.4 milyon)

6. Kerem Bürsin (11,3 milyon)

6. Kerem Bürsin (11,3 milyon)

5. Fahriye Evcen (13.7 milyon)

5. Fahriye Evcen (13.7 milyon)

4. Neslihan Atagül (14,1 milyon)

4. Neslihan Atagül (14,1 milyon)

3. Demet Özdemir (16,2 milyon)

3. Demet Özdemir (16,2 milyon)
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2. Burak Özçivit (25 milyon)

2. Burak Özçivit (25 milyon)

1. Hande Erçel (31,6 milyon)

1. Hande Erçel (31,6 milyon)

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