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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 27-28 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 27-28 Haziran İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 23:13
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27–28 Haziran hafta sonunda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da kültür-sanat etkinlikleri yoğun bir programla sanatseverleri karşılıyor. Tiyatro oyunları, konserler ve çeşitli sahne performansları şehirlerin kültürel gündemini hareketlendiriyor. Hafta sonu boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler öne çıkıyor.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

  • Cinderella Çocuk Balesi: 27 Haziran Cmt, 21:00 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

  • Don Quixote (Don Kişot): 27 Haziran Cmt, 20:30 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

  • Vampir Köylü: 28 Haziran Paz, 19:00 | Kuluçka Kahve Sanat

  • Benzemezler: 28 Haziran Paz, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

  • Don Quixote (Don Kişot): 28 Haziran Paz, 21:00 | Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Sinema ve Film Gösterimleri

  • Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 26 Haziran haftası vizyona giren 'Supergirl', 'Derin Kabus', 'Dikkat: Kıyamet!', 'Serseri' ve '7 Dogs' filmleri ile 'Oyuncak Hikayesi 5' ve 'Koloni' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

Hansel ve Gretel Şeker Yolculuğu: 27 Haziran Cmt, 15:00 | Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi

- Kelebekler Özgürdür: 27 Haziran Cmt, 19:00 | Aralık Sahne

- Ah Şu Gençler: 27 Haziran Cmt, 19:00 | MSM Ankara/Actor Studio

- Dönüşüm-Franz Kafka: 27 Haziran Cmt, 20:00 | Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi

- Tunalı Hilmi Cinayeti Oyunu: 27 Haziran Cmt, 20:30 | Ankara Ortaoyuncuları Tiyatrosu Ünal Çeken Sahnesi

- Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut: 28 Haziran Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

- Sesler-Salih Bademci: 28 Haziran Paz, 20:30 | Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

Açık Hava Sineması: 'Zootropolis: Hayvanlar Şehri': 28 Haziran Paz, 19:00 | CSO Ada Ankara (Özel Gösterim)

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 26 Haziran haftası vizyona giren 'Supergirl', 'Derin Kabus', 'Dikkat: Kıyamet!', 'Serseri' ve '7 Dogs' filmleri ile 'Oyuncak Hikayesi 5' ve 'Koloni' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

Zihninin Kutuları Çocuk Tiyatrosu: 27 Haziran Cmt, 15:00 | ArtCorner Sahne- Muhteşem Masalcılar Pamuk Prenses: 28 Haziran Paz, 16:00 | ArtCorner Sahne

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 26 Haziran haftası vizyona giren 'Supergirl', 'Derin Kabus', 'Dikkat: Kıyamet!', 'Serseri' ve '7 Dogs' filmleri ile 'Oyuncak Hikayesi 5' ve 'Koloni' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Hastalık Hastası: 27 Haziran Cmt, 20:00 | Grand Art Sahne

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

Karlar Ülkesi Sihirli Eldiven: 27 Haziran Cmt, 16:00 | Antalya Selda Bağcan Sahnesi

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 26 Haziran haftası vizyona giren 'Supergirl', 'Derin Kabus', 'Dikkat: Kıyamet!', 'Serseri' ve '7 Dogs' filmleri ile 'Oyuncak Hikayesi 5' ve 'Koloni' hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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