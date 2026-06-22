"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Gelen Ortamlara Satmalık Bilgiler
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X'in Twitter olduğu zamanlardan başlayıp günümüze kadar varlığını sürdüren bir akım mevcut. Bir fotoğraf paylaşılıyor ve bu fotoğrafa açıklama olarak 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılıyor. Tabii kenarda köşede kalan ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X ahalisi fırsattan istifade bildiği bütün gurme bilgileri paylaşıyor.
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Akım şöyle başladı:
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Klasik başlangıç pozunun ardından bilgiler peş peşe geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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