1 Yıl Boyunca Saçını Boyatmayan İçerik Üreticisinin Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Genç fenomen, saçlarında oluşan beyazları kapatmak için boya kullanmayı bıraktı ve saçlarını tamamen kendi doğal sürecine teslim etti. Tam bir yıl süren bu kararlı bekleyişin ardından Kaya, saçlarının geldiği son noktayı gösteren bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Paylaşılan görüntülerde, diplerden uzayan gümüş ve beyaz tonlarındaki saçların zamanla koyu renklerle harmanlanıp son derece estetik ve doğal bir bütünlüğe kavuştuğu net bir şekilde görülüyor. Klasik güzellik kalıplarına meydan okuyan bu dönüşüm, hem Kaya'nın kendine has yenilikçi tarzını ortaya koydu hem de sürekli dip boyası yaptırmak zorunda hisseden pek çok kadına büyük bir cesaret verdi.