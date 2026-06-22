1 Yıl Boyunca Saçını Boyatmayan İçerik Üreticisinin Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Sosyal medya içerik üreticisi Burcu Kaya, beyazlayan saçlarını boyatmak yerine doğal haline bırakarak geçirdiği bir yıllık değişimin büyüleyici sonucunu takipçileriyle paylaştı.
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Burcu Kaya, son dönemde giderek popülerleşen doğallık akımına uyarak cesur bir adım attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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