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1 Yıl Boyunca Saçını Boyatmayan İçerik Üreticisinin Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

1 Yıl Boyunca Saçını Boyatmayan İçerik Üreticisinin Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 07:25

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Sosyal medya içerik üreticisi Burcu Kaya, beyazlayan saçlarını boyatmak yerine doğal haline bırakarak geçirdiği bir yıllık değişimin büyüleyici sonucunu takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Burcu Kaya, son dönemde giderek popülerleşen doğallık akımına uyarak cesur bir adım attı.

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle dikkat çeken Burcu Kaya, son dönemde giderek popülerleşen doğallık akımına uyarak cesur bir adım attı.

Genç fenomen, saçlarında oluşan beyazları kapatmak için boya kullanmayı bıraktı ve saçlarını tamamen kendi doğal sürecine teslim etti. Tam bir yıl süren bu kararlı bekleyişin ardından Kaya, saçlarının geldiği son noktayı gösteren bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Paylaşılan görüntülerde, diplerden uzayan gümüş ve beyaz tonlarındaki saçların zamanla koyu renklerle harmanlanıp son derece estetik ve doğal bir bütünlüğe kavuştuğu net bir şekilde görülüyor. Klasik güzellik kalıplarına meydan okuyan bu dönüşüm, hem Kaya'nın kendine has yenilikçi tarzını ortaya koydu hem de sürekli dip boyası yaptırmak zorunda hisseden pek çok kadına büyük bir cesaret verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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