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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.06.2026 - 00:30
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Kupada Messi'nin resitalinden sonra gözler yine Ronaldo'ya çevrildi. Ronaldo'nun geçtiğimiz maçta hayal kırıklığı yaşattığı Portekiz bu kez üç puan için sahada olacak. 

İngiltere de ikide iki için sahaya çıkıyor. 

Karşınızda günün programı!

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
26 Gün
:
22 Saat
:
40 Dakika
:
35 Saniye
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Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Bugün yine dolu dolu Dünya Kupası programı bizlerle olacak.

Bugün yine dolu dolu Dünya Kupası programı bizlerle olacak.

Günün ilk saatlerinde Haaland liderliğindeki Norveç, Senegal ile karşı karşıya geliyor. 

İkinci maçta ise sabah 06.00'da Ürdün ve Cezayir karşı karşıya gelecek. İki takımın da puan tablosundaki yeri için kritik bir maç olacak. 

Akşam saatlerinde 20.00'de Portekiz, Özbekistan karşısında ilk 3 puanını almak isteyecek. Ronaldo bu kez 5 gollü Messi'ye karşı ilk gollerini atmak istiyor. 

23.00'te ise günün son maçında İngiltere, Gana karşısında galibiyet kovalayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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