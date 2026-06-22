2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Kupada Messi'nin resitalinden sonra gözler yine Ronaldo'ya çevrildi. Ronaldo'nun geçtiğimiz maçta hayal kırıklığı yaşattığı Portekiz bu kez üç puan için sahada olacak.

İngiltere de ikide iki için sahaya çıkıyor.

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