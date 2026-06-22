Kendrick Lamar'ın En Vurucu Sözlere Sahip Şarkısını Seçiyoruz!
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Pulitzer ödüllü bir modern zaman ozanının, her dinleyişte insanı kelimeleriyle çarpan ve zihnine kazınan diskografisinden en sarsıcı, en derin dizeleri seçiyoruz! Sence Kendrick Lamar'ın en vurucu sözlere sahip şarkısı hangisi? Favorini hemen oylayabilirsin! 👇
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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