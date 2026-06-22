Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Türk Öğrenci Kabul Etseydi Gerçekleşebilecek Şeyler
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Harry Potter'ın büyülü dünyasında herkesin gitmek istediği tek bir yer var: Hogwarts. Kabul edin, Harry Potter izlediğiniz dönemde siz de ansızın bir mektup gelmesini bekleyip durdunuz. Belki de hala bekliyorsunuz.
Peki o mektup bize gelseydi, Hogwarts'a Türk öğrenci kabul edilseydi neler olurdu?
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Hogwarts'a "yatay geçiş" kavramını sokardı.
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Asasını "kızılcık sopasından" yaptırır, teneffüslerde millete vurup eğlenirdi.
Görünmezlik pelerinini takıp kızlar tuvaletine giderdi.
Bazı işlerini büyüye gerek kalmadan çözme yoluna giderdi.
Girmediği derslerde yerine imza atması için birilerini ayarlardı.
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Hocam Hermione ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz?
Harry Potter'ın karizmasına içten içe kıl olurdu
Hocam istediğimiz büyüden başlayabilir miyiz?
Kaybedilen arkadaşlarının 40'ını, 52'sini, vs. mutlaka okuturdu.
Mezun olunca Snape'i dövme planları yapardı.
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Quidditch maçları çok daha heyecanlı geçerdi
Değişik büyü arayışlarına girerdi.
Sınav sonuçlarına ititraz eden ilk Hogwartslı olurdu.
Okula Sirkeci garından giderdi
Hayvan olarak vahşi kurt seçmesine izin vermeyen yönetim ile kavga ederdi.
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Kara büyü dersine boynunda muska ile girerdi.
Sihirli değneğinin üzerinde; "hasretimsin", "zeytin gözlüm", "canısı", vs. yazardı.
Kim yasaklarsa yasaklasın "Yasak Ormanda" mangal keyfini illaki yapardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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