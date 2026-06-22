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Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Türk Öğrenci Kabul Etseydi Gerçekleşebilecek Şeyler

etiket Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Türk Öğrenci Kabul Etseydi Gerçekleşebilecek Şeyler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.06.2026 - 12:22
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Harry Potter'ın büyülü dünyasında herkesin gitmek istediği tek bir yer var: Hogwarts. Kabul edin, Harry Potter izlediğiniz dönemde siz de ansızın bir mektup gelmesini bekleyip durdunuz. Belki de hala bekliyorsunuz. 

Peki o mektup bize gelseydi, Hogwarts'a Türk öğrenci kabul edilseydi neler olurdu?

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Hogwarts'a "yatay geçiş" kavramını sokardı.

Hogwarts'a "yatay geçiş" kavramını sokardı.

-Ya aslında Hufflepuff istediğim bir yer değildi, yatay geçişle 'Gryffindor'a geçeceğim ben.

-...

-Babam bir yıl boşa geçmesin kaydını yaptır istersen bırakırsın dedi.

Asasını "kızılcık sopasından" yaptırır, teneffüslerde millete vurup eğlenirdi.

Asasını "kızılcık sopasından" yaptırır, teneffüslerde millete vurup eğlenirdi.

Swıpppps

-Ahahaha noldu acıdı mı lağn?

-Seni Dumbledore'a söyleyeceğim

-Kralı gelsin olm, babam büyü bakanını tanıyor

Swıpppsss

-Ahahahahaha

Görünmezlik pelerinini takıp kızlar tuvaletine giderdi.

Görünmezlik pelerinini takıp kızlar tuvaletine giderdi.

-Olm bir şey olmaz ya, sadece bir tenefüslük ver

-Ya Dumbledore'a yapılan haksızlığı ortaya çıkaracağız

-Yemişim Dumbledore'u, ben bir 10 dakika kullanayım sonra sen istediğini yap

Bazı işlerini büyüye gerek kalmadan çözme yoluna giderdi.

Bazı işlerini büyüye gerek kalmadan çözme yoluna giderdi.

-Draco Malfoy denen hıyar hanginiz lan?

-.....

-Şişşşt sarı sen misin lan o?

Girmediği derslerde yerine imza atması için birilerini ayarlardı.

Girmediği derslerde yerine imza atması için birilerini ayarlardı.

-Şişşşt Harry baksana bi, kara büyü dersinde benim yerime imza atsana

-Öğretmen yoklama yapıyor o derste

-Lan olm devamsızlığım 19 gün oldu, sesimi falan taklit et, yap bir şeyler

-Yaaa

-Şişşş tamam yap sen ben de seni görürüm

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Hocam Hermione ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz?

Hocam Hermione ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz?

Harry Potter'ın karizmasına içten içe kıl olurdu

Harry Potter'ın karizmasına içten içe kıl olurdu

-Ya tamam annesi babası ölmüş, Allah rahmet eylesin de nedir bu havalar abicim

-...

-Böyle her şeyi ben bilirim havaları, yara izleri falan

-...

-Resmen kız ayıklamaya çalışıyor. Haksız mıyım abi konuşsanıza?

Hocam istediğimiz büyüden başlayabilir miyiz?

Hocam istediğimiz büyüden başlayabilir miyiz?

Kaybedilen arkadaşlarının 40'ını, 52'sini, vs. mutlaka okuturdu.

Kaybedilen arkadaşlarının 40'ını, 52'sini, vs. mutlaka okuturdu.

-Abi Cedric'in 52'si geliyor, mevlüt falan yapacak mıyız?

-...

-Olm cevap versenize, hepimizin arkadaşıydı, para toplayıp bir 52 okutalım

Mezun olunca Snape'i dövme planları yapardı.

Mezun olunca Snape'i dövme planları yapardı.

-Olm hiç olmadı süpürgesini çizeceğim, göstereceğim ben ona karayı büyüyü.

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Quidditch maçları çok daha heyecanlı geçerdi

Quidditch maçları çok daha heyecanlı geçerdi

Yaratılacak yeni küfürleri varın siz düşünün.

Değişik büyü arayışlarına girerdi.

Değişik büyü arayışlarına girerdi.

-Olm böyle kızlar üzerinde etkili bir büyü falan yok mu?

-Nasıl, aşk büyüsü mü?!

Sınav sonuçlarına ititraz eden ilk Hogwartslı olurdu.

Sınav sonuçlarına ititraz eden ilk Hogwartslı olurdu.

-Hocam 3 puanımı nereden kırdınız? Sınavım iyi geçmişti benim...

Okula Sirkeci garından giderdi

Okula Sirkeci garından giderdi

-Ya müdür şu istasyon nerede?

-Böyle bir yer yok burada

-Nasıl olur biletim var

-Ya kardeşim yok işte

-Biriniz de işinizi bilin be

-Ne diyon koçum sen

-Sana değil abi, bileti alana dedim.

Hayvan olarak vahşi kurt seçmesine izin vermeyen yönetim ile kavga ederdi.

Hayvan olarak vahşi kurt seçmesine izin vermeyen yönetim ile kavga ederdi.

-Olm ben erkek adamım, fare, kedi, baykuş, sürüngen bizi bozar

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Kara büyü dersine boynunda muska ile girerdi.

Kara büyü dersine boynunda muska ile girerdi.

Sihirli değneğinin üzerinde; "hasretimsin", "zeytin gözlüm", "canısı", vs. yazardı.

Sihirli değneğinin üzerinde; "hasretimsin", "zeytin gözlüm", "canısı", vs. yazardı.

Kim yasaklarsa yasaklasın "Yasak Ormanda" mangal keyfini illaki yapardı.

Kim yasaklarsa yasaklasın "Yasak Ormanda" mangal keyfini illaki yapardı.
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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