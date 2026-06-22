Canan Karatay'dan Hakan Ural'a Canlı Yayında Olay Sözler!
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Canan Karatay bu kez sağlık tavsiyeleriyle değil, Hakan Ural'a canlı yayında yaptığı göndermeyle gündem oldu. Babalar Günü için verdiği 200 TL'lik hediyenin hatırlatılması üzerine Karatay'ın sarf ettiği sözler stüdyoda kahkahalara neden olurken, Hakan Ural'ın yüzünün aldığı hal ve verdiği yanıt da dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de sağlık alanında fikirleri bu kadar tartışılan, bu kadar desteklenen ve aynı zamanda bu kadar eleştirilen başka bir isim bulmak pek kolay değil.
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Canan Karatay nasıl sağlık dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiyse, Hakan Ural da televizyon ekranlarının en çok yorum yapılan yüzlerinden biri olmayı başardı.
Canan Karatay, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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