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Canan Karatay'dan Hakan Ural'a Canlı Yayında Olay Sözler!

Canan Karatay'dan Hakan Ural'a Canlı Yayında Olay Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.06.2026 - 17:28
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Canan Karatay bu kez sağlık tavsiyeleriyle değil, Hakan Ural'a canlı yayında yaptığı göndermeyle gündem oldu. Babalar Günü için verdiği 200 TL'lik hediyenin hatırlatılması üzerine Karatay'ın sarf ettiği sözler stüdyoda kahkahalara neden olurken, Hakan Ural'ın yüzünün aldığı hal ve verdiği yanıt da dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de sağlık alanında fikirleri bu kadar tartışılan, bu kadar desteklenen ve aynı zamanda bu kadar eleştirilen başka bir isim bulmak pek kolay değil.

Türkiye'de sağlık alanında fikirleri bu kadar tartışılan, bu kadar desteklenen ve aynı zamanda bu kadar eleştirilen başka bir isim bulmak pek kolay değil.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor. 1943 doğumlu olan Karatay, meslek hayatı boyunca kalp ve iç hastalıkları alanında önemli çalışmalara imza attı. Ancak onu milyonların tanımasını sağlayan şey akademik kariyerinden çok televizyon ekranlarında yaptığı çıkışlar oldu.

Bir dönem herkesin 'light' ürünlerin peşinden koştuğu yıllarda tereyağını savunması, yumurtayı sofraların baş köşesine geri oturtması ve ekmek tüketimine karşı sert açıklamalar yapması büyük ses getirmişti. Hatta yıllarca 'günde kaç yumurta yenir?' tartışmalarının merkezinde de yine Canan Karatay vardı.Karatay sadece beslenme önerileriyle değil, kullandığı net ve filtresiz dil sayesinde de dikkat çekti. Birçok uzmanın daha temkinli açıklamalar yaptığı konularda o, düşüncelerini doğrudan söylemeyi tercih etti. Bu yüzden yıllar içinde hem çok sevildi hem de çok eleştirildi.

Kimi zaman kola açıklamalarıyla, kimi zaman şekerle ilgili sert çıkışlarıyla, kimi zaman da gündelik hayata dair verdiği tavsiyelerle manşetlere taşındı. Ancak ne olursa olsun Canan Karatay'ın yıllarca değişmeyen tek bir özelliği vardı: Aklından geçeni söylemekten hiç çekinmedi. İşte tam da bu yüzden canlı yayına her çıktığında izleyiciler yalnızca sağlık tavsiyelerini değil, ağzından çıkacak beklenmedik cümleleri de merak etti.

Canan Karatay nasıl sağlık dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiyse, Hakan Ural da televizyon ekranlarının en çok yorum yapılan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Canan Karatay nasıl sağlık dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldiyse, Hakan Ural da televizyon ekranlarının en çok yorum yapılan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Ünlü sanatçı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural, genç yaşlarda modellik yaparak dikkat çekmeye başladı. Ardından sinema filmleri ve televizyon projeleriyle ekranların tanınan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle 90'lı yıllarda magazin basınının en yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı.

Özel hayatıyla da uzun yıllar gündemde kalan Ural, 1999 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlendi. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, evlilikleri boyunca sık sık basının ilgi odağı oldu. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelirken, daha sonra yollarını ayırmaları da uzun süre konuşuldu.

Bir dönem oyunculuğuyla gündeme gelen Ural, son yıllarda televizyon yorumculuğuyla ön plana çıktı. Uzun süredir Kanal D ekranlarında sabah kuşağında izleyici karşısına çıkan Hakan Ural, son birkaç sezondur Neler Oluyor Hayatta programının demirbaşı haline geldi. Gündeme dair yorumları, olaylara yaklaşımı ve zaman zaman tartışma yaratan açıklamalarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine oturan Hakan Ural'ın tepkileri yeri geldi günlerce konuşuldu... Kimi zaman yaptığı yorumlar destek gördü, kimi zamansa sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Lafını sakınmayan tavrı, ani çıkışları ve zaman zaman verdiği beklenmedik tepkiler bir şekilde onu televizyon dünyasının en renkli karakterlerinden biri haline getirdi.

Hal böyle olunca Canan Karatay gibi filtresiz konuşmayı seven bir isimle aynı canlı yayında buluşması kaçınılmaz olarak ilginç anların ortaya çıkmasına vesile oldu...

Canan Karatay, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programının konuğu oldu.

Canan Karatay, sağlıkla ilgili açıklamalarının yanı sıra programın en çok konuşulan anlarından birine de imza attı. Sohbet sırasında konu Babalar Günü'ne geldi. Hakan Ural'ın Canan Karatay'ın Babalar Günü için kendisine 200 liralık bir hediye verdiğini hatırlatması üzerine işlerin rengi değişti. Karatay'ın cevabı stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Hiç beklemeden söze giren Karatay, Hakan Ural'a dönerek: 'Tabii verdim. Sen 5 kuruşa 4 takla atan bir insansın.' dedi. Canlı yayında gelen bu cevap karşısında birkaç saniyelik şaşkınlık yaşanırken stüdyodakiler de gülmeye başladı.

Canan Karatay'ın yıllardır tanıdığımız o filtresiz üslubu bir kez daha devreye girmişti. Sosyal medyada da kısa sürede yayılan görüntülerde izleyicilerin en çok dikkatini çeken şey Hakan Ural'ın yüz ifadesi oldu. Bir anlık afalladığı görülen Ural, durumu bozuntuya vermemeye çalışarak gülümsemeyi tercih etti. Ardından bozuntuya vermemeye çalışarak, 'Parayı sevdiğim doğrudur.' yanıtını verdi.

Fakat ekran başındaki izleyiciler için iş işten çoktan geçmişti. O birkaç saniyelik diyalog günün en çok konuşulan televizyon anlarından biri haline geldi. Programın konusu sağlık olsa da günün manşeti bambaşka çıktı. Canan Karatay yine lafını sakınmadı, Hakan Ural da beklenmedik bir gönderme alarak ne yapacağını şaşırdı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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