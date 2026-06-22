Canan Karatay'dan Hakan Ural'a Canlı Yayında Olay Sözler!

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor. 1943 doğumlu olan Karatay, meslek hayatı boyunca kalp ve iç hastalıkları alanında önemli çalışmalara imza attı. Ancak onu milyonların tanımasını sağlayan şey akademik kariyerinden çok televizyon ekranlarında yaptığı çıkışlar oldu.

Bir dönem herkesin 'light' ürünlerin peşinden koştuğu yıllarda tereyağını savunması, yumurtayı sofraların baş köşesine geri oturtması ve ekmek tüketimine karşı sert açıklamalar yapması büyük ses getirmişti. Hatta yıllarca 'günde kaç yumurta yenir?' tartışmalarının merkezinde de yine Canan Karatay vardı.Karatay sadece beslenme önerileriyle değil, kullandığı net ve filtresiz dil sayesinde de dikkat çekti. Birçok uzmanın daha temkinli açıklamalar yaptığı konularda o, düşüncelerini doğrudan söylemeyi tercih etti. Bu yüzden yıllar içinde hem çok sevildi hem de çok eleştirildi.

Kimi zaman kola açıklamalarıyla, kimi zaman şekerle ilgili sert çıkışlarıyla, kimi zaman da gündelik hayata dair verdiği tavsiyelerle manşetlere taşındı. Ancak ne olursa olsun Canan Karatay'ın yıllarca değişmeyen tek bir özelliği vardı: Aklından geçeni söylemekten hiç çekinmedi. İşte tam da bu yüzden canlı yayına her çıktığında izleyiciler yalnızca sağlık tavsiyelerini değil, ağzından çıkacak beklenmedik cümleleri de merak etti.