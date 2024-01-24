'Sünnet Oldum' Açıklamasıyla Esprili Bir Paylaşım Yapan Sefo Bu Defa Umre'ye Gittiğini Duyurdu!
'Sünnet Oldum' Açıklamasıyla Esprili Bir Paylaşım Yapan Sefo Bu Defa Umre'ye Gittiğini Duyurdu!
Son zamanların en başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Umre'ye giden Sefo sosyal medya hesabından duyurdu. Gelen yorumlara bakalım. 👇
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Son dönemin en popüler isimlerinden rapçi Sefo, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde etmeyi başardı.
''Bilmem mi?'' şarkısıyla adını duyuran geniş kitlelere duyuran Sefo, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemimizde yer alıyor.
Bir dönem Melisa Döngel'le yaşadığı aşkla konuşulan Sefo aynı zamanda özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde hastane yatağından 'sünnet oldum' açıklamasıyla esprili bir paylaşım yapmıştı.
Sefo'nun bu paylaşımları günlerce konuşuldu.👇
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Son olarak da Umre'ye gittiğini takipçileriyle paylaştı.👇
Gitmeden önce ise "Arkadaşlar Umre'ye gidiyorum hayırlısıyla. Gidelim, şu günahları bir dökelim" notuyla duyurmuştu.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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