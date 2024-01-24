Selin Şekerci'den "Öpüşme Sahnesinde Partnerinin Ağzı Kokarsa..." Sorusuna Şaşırtan İtiraf!
Selin Şekerci'den "Öpüşme Sahnesinde Partnerinin Ağzı Kokarsa..." Sorusuna Şaşırtan İtiraf!
Oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in talk show programına konuk oldu. Şekerci'nin öpüşme sahnesiyle ilgili sorulan 'Partnerinin ağzı kokarsa ne yaparsın?' sorusuna itirafı gündem oldu.
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Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in sunduğu Uyduruk Sonlar adlı talk show programına konuk oldu ve seyircilere keyifli anlar yaşattı.
Yasemin Şefik'in "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna Şekerci'den beklenmedik bir yanıt geldi.
Şekerci, "Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim" açıklamasıyla şaşırttı.
"Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben ise bu durumun bir tekniği olduğunu söyleyerek, partnerime rahat bir şekilde yaklaşıyorum" diye devam etti.
Şefik'in "Eğer beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı, bir gün önceden uyuyamazdım. Umarım beş kez öpüşürüz diye düşünürdüm" yorumuna Şekerci, kahkahalarla yanıt verdi.
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İşte o anlar:
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