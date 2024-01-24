Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Selin Şekerci'den "Öpüşme Sahnesinde Partnerinin Ağzı Kokarsa..." Sorusuna Şaşırtan İtiraf!

Selin Şekerci'den "Öpüşme Sahnesinde Partnerinin Ağzı Kokarsa..." Sorusuna Şaşırtan İtiraf!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:29

Oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in talk show programına konuk oldu. Şekerci'nin öpüşme sahnesiyle ilgili sorulan 'Partnerinin ağzı kokarsa ne yaparsın?' sorusuna itirafı gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in sunduğu Uyduruk Sonlar adlı talk show programına konuk oldu ve seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in sunduğu Uyduruk Sonlar adlı talk show programına konuk oldu ve seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Yasemin Şefik'in "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna Şekerci'den beklenmedik bir yanıt geldi.

Yasemin Şefik'in "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna Şekerci'den beklenmedik bir yanıt geldi.

Şekerci, "Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim" açıklamasıyla şaşırttı.

Şekerci, "Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim" açıklamasıyla şaşırttı.

"Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben ise bu durumun bir tekniği olduğunu söyleyerek, partnerime rahat bir şekilde yaklaşıyorum" diye devam etti.

"Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben ise bu durumun bir tekniği olduğunu söyleyerek, partnerime rahat bir şekilde yaklaşıyorum" diye devam etti.

Şefik'in "Eğer beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı, bir gün önceden uyuyamazdım. Umarım beş kez öpüşürüz diye düşünürdüm" yorumuna Şekerci, kahkahalarla yanıt verdi.

Şefik'in "Eğer beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı, bir gün önceden uyuyamazdım. Umarım beş kez öpüşürüz diye düşünürdüm" yorumuna Şekerci, kahkahalarla yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o anlar:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?