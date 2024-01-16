Hülya Avşar Rol Arkadaşının "O Soyunurken Gözüm Kayardı" İtirafına Beklenmedik Bir Yanıt Verdi!
Hülya Avşar Rol Arkadaşının "O Soyunurken Gözüm Kayardı" İtirafına Beklenmedik Bir Yanıt Verdi!
Oyuncu Yalçın Dümer, yıllar sonra eski rol arkadaşı Hülya Avşar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avşar'a, Dümer'in katıldığı televizyon programında 'Hülya soyunurken benim gözüm kayardı' itirafı soruldu. Magazin muhabirleri hiç beklemedikleri bir yanıt aldı.
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Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa'ya konuk olan oyuncu Yalçın Dümer eski günler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar 'Emine' ve Dümer ise 'Hasan' karakterini canlandırmıştı. Film hakkında konuşurken Dümer, Avşar hakkında kimsenin duymadığı bir itirafta bulundu.
Dümer itirafında, "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım" dedi. "Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diye de devam etti.
Dümer'in bu açıklaması magazin gündemini meşgul ederken; Avşar'ı Sarıyer'deki bir mekan çıkışında yakalayan gazeteciler merak edilen o soruyu sordu.
34 yıl önce beyazperdede izleyici ile buluşan filmde başrolü paylaştığı eski rol arkadaşının bu açıklamasına Avşar, hiç şaşırmadı.
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Hatta "Normaldir. Olur öyle şeyler" diyerek herkesi şaşırtmayı başardı.
Avşar soru karşısında, "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadınım. Gayet normal yani... Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum" dedi.
Sözlerinin devamında ise beklenmedik tepkisine karşılık, "'Eşek herif; sen beni mi dikizliyordun? Gizli gizli bakıyordun bana he!' diye bağırmam gerekirken... Bakmış olabilir, diyorum" diye de ekledi.
Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.
İşte o röportajdan görüntüler:
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