Hülya Avşar Rol Arkadaşının "O Soyunurken Gözüm Kayardı" İtirafına Beklenmedik Bir Yanıt Verdi!

Oyuncu Yalçın Dümer, yıllar sonra eski rol arkadaşı Hülya Avşar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avşar'a, Dümer'in katıldığı televizyon programında 'Hülya soyunurken benim gözüm kayardı' itirafı soruldu. Magazin muhabirleri hiç beklemedikleri bir yanıt aldı.