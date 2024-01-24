"Genç Çocuğun İlgisi Hoşuna Gidiyor!": Yalı Çapkını'nın Sultan'ının Sözleri İzleyiciyi Öfkelendirdi
"Genç Çocuğun İlgisi Hoşuna Gidiyor!": Yalı Çapkını'nın Sultan'ının Sözleri İzleyiciyi Öfkelendirdi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xYckJ...
Ekranların ses getiren dizisi Yalı Çapkını oyuncularından İrem Altuğ'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Sultan karakteri için sarf ettiği sözler tepki uyandırdı. Altuğ, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakteri ile Sultan'ın yasak birliktelik yaşamasına 'Genç çocuğun ilgisi hoşuna gidiyor' dedi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncularından İrem Altuğ, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler adlı programa konuk oldu.
Altuğ, dizide Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakteri ile yasak birliktelik yaşayan, iki çocuklu bir kadını canlandırıyor.
Sultan karakteri hikayeye göre, yalının hizmetlisi ve Halis Ağa'nın torunu Ferit ile çocukluğundan bu yana ilişki yaşıyor.
İzleyenler bilecektir; bu birliktelik Sultan'ın yaşadığı tek taraflı, platonik bir ilişki gibi görünürken Ferit de zaman zaman Sultan'ın bu hislerini bilerek ona yakınlaşmaktan geri durmuyor.
Hatta dizinin ilerleyen bölümlerinde Ferit'in ilk cinsel birlikteliğini yaşaması için Sultan'ı odasına İfakat'ın gönderdiği ortaya çıkıyor.
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Oyuncu Altuğ, dizideki Sultan karakteri hakkında konuşurken seçtiği sözler nedeniyle izleyenleri öfkelendirdi.
"Sultan aslında kendi içinde bir aşk yaşıyor. Çocukluğunu yaşayamadığı için genç bir çocuğun ilgisinden hoşlanıyor" diyen Altuğ'un sözleri günler sonra bugün gündem oldu.
Altuğ'un "Genç adamın ilgisi onda başka bir kadınsı şefkat duygusunu uyandırıyor" konuşmasına tepkiler yükseldi.
İşte programda yaşanan o anlar👇🏻
Altuğ'un bu sözleri Twitter (X)'da böyle yayınlandı:
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Kullanıcılardan gelen tepkiler büyüdü👇🏻
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