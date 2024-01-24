"Genç Çocuğun İlgisi Hoşuna Gidiyor!": Yalı Çapkını'nın Sultan'ının Sözleri İzleyiciyi Öfkelendirdi

Ekranların ses getiren dizisi Yalı Çapkını oyuncularından İrem Altuğ'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Sultan karakteri için sarf ettiği sözler tepki uyandırdı. Altuğ, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakteri ile Sultan'ın yasak birliktelik yaşamasına 'Genç çocuğun ilgisi hoşuna gidiyor' dedi.