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Yalı Çapkını'nda Veda mı Var? Yeni Bölüm Fragmanındaki Detay Ortalığı Karıştırdı

Yalı Çapkını'nda Veda mı Var? Yeni Bölüm Fragmanındaki Detay Ortalığı Karıştırdı

dizi yalı çapkını
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.01.2024 - 01:57

Yalı Çapkını dizisinin ikinci fragmanında Kazım Ağa'nın kalbinin durduğu sahne akıllarda büyük soru işareti oluşturdu. Dizi izleyenleri Kazım Ağa'nın ölüp ölmeyeceğini merak ederken Seyran ve Ferit arasındaki çatışma da iyice alevlendi. Fragman ve yorumlar içeriğimizde...👇

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"Yalı Çapkını" cuma günleri izleyicileri ekrana kilitleyen diziler arasında yer alıyor biliyorsunuz ki...

"Yalı Çapkını" cuma günleri izleyicileri ekrana kilitleyen diziler arasında yer alıyor biliyorsunuz ki...

Her ne kadar son bölümlerde senaryo konusunda eleştiriler bulunsa da dizideki Kazım Ağa karakterinin vurulduğu 54. bölüm büyük merak konusu oldu.

Her ne kadar son bölümlerde senaryo konusunda eleştiriler bulunsa da dizideki Kazım Ağa karakterinin vurulduğu 54. bölüm büyük merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölümü için yayınlanan ikinci fragmanda Orhan Korhan ülkeden kaçma planları yaparken Kazım Ağa'nın ölüm döşeğinde olduğunu görüyoruz.

Dizinin yeni bölümü için yayınlanan ikinci fragmanda Orhan Korhan ülkeden kaçma planları yaparken Kazım Ağa'nın ölüm döşeğinde olduğunu görüyoruz.

Öyle ki Kazım Ağa, kızlarından helallik bile istedi ve ardından kalbinin durduğu sahneyle fragman sonlandı.

Öyle ki Kazım Ağa, kızlarından helallik bile istedi ve ardından kalbinin durduğu sahneyle fragman sonlandı.

Kazım Ağa'nın ölümüyle ilgili büyük merak uyandıran fragmanı şöyle bırakalım.👇

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Fragmana gelen yorumları da şöyle iliştirelim...

Fragmana gelen yorumları da şöyle iliştirelim...

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