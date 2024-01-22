Yalı Çapkını'nda Veda mı Var? Yeni Bölüm Fragmanındaki Detay Ortalığı Karıştırdı

Yalı Çapkını dizisinin ikinci fragmanında Kazım Ağa'nın kalbinin durduğu sahne akıllarda büyük soru işareti oluşturdu. Dizi izleyenleri Kazım Ağa'nın ölüp ölmeyeceğini merak ederken Seyran ve Ferit arasındaki çatışma da iyice alevlendi. Fragman ve yorumlar içeriğimizde...👇