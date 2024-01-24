Haluk Levent 'Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Galasında Usta Sanatçıyla Yaşadığı Bir Anısını Anlattı!
Haluk Levent 'Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Galasında Usta Sanatçıyla Yaşadığı Bir Anısını Anlattı!
Haluk Levent, Cem Karaca'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin galasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
26 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galası üblü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.
İsmail Hacıoğlu gecede kendilerine eşlik etmeyen rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'a "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek sitem etti.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesine katılanlar arasında Haluk Levent de vardı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Haluk Levent "Film aslında geç oldu. İsmail Hacıoğlu'nu merak ediyorum, oyunculuğunu çok beğeniyorum. Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz. Bana da başka bir projeden Cem Karaca'yı oynamam için teklif gelmişti ama ben yapamam" şeklinde konuştu.
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Haluk Levent aynı zamanda usta sanatçı Cem Karaca'nın 'Islak Islak' şarkısıyla bir anısını anlattı.
Haluk Levent'in konuşmasının tamamını buraya bırakıyoruz.👇
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