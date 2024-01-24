Haluk Levent 'Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Galasında Usta Sanatçıyla Yaşadığı Bir Anısını Anlattı!

'Islak Islak şarkısı henüz stüdyodayken, onlarla çalışan aranjör Yıldıray Gürgen'le beraber kalıyorduk. Yıldıray, 'Senin Yollarda Bulurum Seni albümün çıkacak. Şapkalı bir adam şarkı yapmış' dedi. Yıldıray yurt dışında yaşadığı için sanatçıları tanımıyordu. Şarkıyı bir getirdi, Islak Islak. Ben de şarkıyı barlarda söylemeye başladım' dedi.