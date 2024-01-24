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Haluk Levent 'Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Galasında Usta Sanatçıyla Yaşadığı Bir Anısını Anlattı!

Haluk Levent 'Cem Karaca'nın Gözyaşları Filminin Galasında Usta Sanatçıyla Yaşadığı Bir Anısını Anlattı!

Haluk Levent
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:12

Haluk Levent, Cem Karaca'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin galasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Başrolünde İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

26 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galası üblü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.

26 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galası üblü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.

İsmail Hacıoğlu'nun galaya eski eşi Duygu Kamarki'yle katılması da gözlerden kaçmadı.👇

İsmail Hacıoğlu gecede kendilerine eşlik etmeyen rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'a "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek sitem etti.

İsmail Hacıoğlu gecede kendilerine eşlik etmeyen rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'a "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek sitem etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesine katılanlar arasında Haluk Levent de vardı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesine katılanlar arasında Haluk Levent de vardı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Haluk Levent "Film aslında geç oldu. İsmail Hacıoğlu'nu merak ediyorum, oyunculuğunu çok beğeniyorum. Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz. Bana da başka bir projeden Cem Karaca'yı oynamam için teklif gelmişti ama ben yapamam" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Haluk Levent "Film aslında geç oldu. İsmail Hacıoğlu'nu merak ediyorum, oyunculuğunu çok beğeniyorum. Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz. Bana da başka bir projeden Cem Karaca'yı oynamam için teklif gelmişti ama ben yapamam" şeklinde konuştu.
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Haluk Levent aynı zamanda usta sanatçı Cem Karaca'nın 'Islak Islak' şarkısıyla bir anısını anlattı.

Haluk Levent aynı zamanda usta sanatçı Cem Karaca'nın 'Islak Islak' şarkısıyla bir anısını anlattı.

'Islak Islak şarkısı henüz stüdyodayken, onlarla çalışan aranjör Yıldıray Gürgen'le beraber kalıyorduk. Yıldıray, 'Senin Yollarda Bulurum Seni albümün çıkacak. Şapkalı bir adam şarkı yapmış' dedi. Yıldıray yurt dışında yaşadığı için sanatçıları tanımıyordu. Şarkıyı bir getirdi, Islak Islak. Ben de şarkıyı barlarda söylemeye başladım' dedi.

Haluk Levent'in konuşmasının tamamını buraya bırakıyoruz.👇

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