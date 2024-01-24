Sharon Osbourne, Eşinin Bir Kadınla 4 Yıllık İlişkisini Öğrendikten Sonra Canına Kıymak İstediğini İtiraf Etti

“Sharon ve ben hiç şimdiki kadar yakın olmamıştık. Hepimiz hata yaparız. Beni geri kabul ettiği için şanslıyım. Bazen orada oturup 'Ne düşünüyordum ki?' diyorum. Ölene kadar bunun neden olduğunu anlayamayacağım” ifadelerini kullanmış ve eşinin kendi gözünde bir tanrıça haline geldiğini dile getirdi.