Sharon Osbourne, Eşinin Bir Kadınla 4 Yıllık İlişkisini Öğrendikten Sonra Canına Kıymak İstediğini İtiraf Etti
Sharon Osbourne, Eşinin Bir Kadınla 4 Yıllık İlişkisini Öğrendikten Sonra Canına Kıymak İstediğini İtiraf Etti
Ozzy Osbourne'un eşi ve üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne, evlilikleri boyunca birçok kez eşi tarafından ihanete uğramış bir isim. Sharon, geçtiğimiz gün 'Cut the Crap' adlı şovda; eşi Ozzy Osbourne'un bir kadınla 4 yıllık ilişkisini öğrendikten sonra intihar eyleminde bulunduğunu itiraf etti.
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Dünyaca ünlü rock yıldızlarından biri olan Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne çifti 1982’de dünyaevine girdi. Ozzy Osbourne'dan üç çocuğu olan Sharon Osbourne, evlilikleri boyunca birçok kez eşinin ihanetine uğradı.
Ünlü isim Ozzy; kuaförüyle, iki masözüyle, Rus bir genç kadınla ve bir aşçıyla kaçamaklar yapmış ve 42 yıllık eşi Sharon'a birçok kez ihanet etmişti.
Evlilikleri boyunca birçok kez ihanete uğrayan Sharon Osbourne, her şeye rağmen eşini affetmiş ve evliliğine defalarca şans vermiş bir isim.
Ancak her şey dışarıdan göründüğü gibi değilmiş... Bu kadar ihanete rağmen eşini affeden Sharon Osbourne, Londra'da katıldığı bir şovda ihaneti kaldıramadığı için hayatının nasıl tepetaklak olduğunu anlattı.
Ünlü isim o süreçte "Kaç tane hap aldım bilmiyorum" diyerek yaşadığı zor süreçten bahsetti;
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Üç çocuk annesi Sharon; çocuklarının artık büyüdüğünü ve ona ihtiyaçları kalmadığını düşünerek intihara teşebbüs ettiği günü anlattı;
Sharon Osbourne'un bu hale gelmesinin sebebi ise; Ozzy Osbourne’un bir kuaförle 4 yıllık ilişkisini okuduğu e-postalarla öğrenmesi olmuştu. Bu ihanetin ardından ise çift yollarını ayırmıştı.
Bu ayrılık sonrası tekrar bir araya gelen çiftten Ozzy Osbourne ise eşinin kendisini affettiği için ne kadar şanslı olduğunu şu sözlerle anlattı;
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