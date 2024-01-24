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Sharon Osbourne, Eşinin Bir Kadınla 4 Yıllık İlişkisini Öğrendikten Sonra Canına Kıymak İstediğini İtiraf Etti

Sharon Osbourne, Eşinin Bir Kadınla 4 Yıllık İlişkisini Öğrendikten Sonra Canına Kıymak İstediğini İtiraf Etti

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:07

Ozzy Osbourne'un eşi ve üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne, evlilikleri boyunca birçok kez eşi tarafından ihanete uğramış bir isim. Sharon, geçtiğimiz gün 'Cut the Crap' adlı şovda; eşi Ozzy Osbourne'un bir kadınla 4 yıllık ilişkisini öğrendikten sonra intihar eyleminde bulunduğunu itiraf etti.

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Dünyaca ünlü rock yıldızlarından biri olan Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne çifti 1982’de dünyaevine girdi. Ozzy Osbourne'dan üç çocuğu olan Sharon Osbourne, evlilikleri boyunca birçok kez eşinin ihanetine uğradı.

Dünyaca ünlü rock yıldızlarından biri olan Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne çifti 1982’de dünyaevine girdi. Ozzy Osbourne'dan üç çocuğu olan Sharon Osbourne, evlilikleri boyunca birçok kez eşinin ihanetine uğradı.

Ünlü isim Ozzy; kuaförüyle, iki masözüyle, Rus bir genç kadınla ve bir aşçıyla kaçamaklar yapmış ve 42 yıllık eşi Sharon'a birçok kez ihanet etmişti.

Ünlü isim Ozzy; kuaförüyle, iki masözüyle, Rus bir genç kadınla ve bir aşçıyla kaçamaklar yapmış ve 42 yıllık eşi Sharon'a birçok kez ihanet etmişti.

Evlilikleri boyunca birçok kez ihanete uğrayan Sharon Osbourne, her şeye rağmen eşini affetmiş ve evliliğine defalarca şans vermiş bir isim.

Evlilikleri boyunca birçok kez ihanete uğrayan Sharon Osbourne, her şeye rağmen eşini affetmiş ve evliliğine defalarca şans vermiş bir isim.

Ancak her şey dışarıdan göründüğü gibi değilmiş... Bu kadar ihanete rağmen eşini affeden Sharon Osbourne, Londra'da katıldığı bir şovda ihaneti kaldıramadığı için hayatının nasıl tepetaklak olduğunu anlattı.

Ancak her şey dışarıdan göründüğü gibi değilmiş... Bu kadar ihanete rağmen eşini affeden Sharon Osbourne, Londra'da katıldığı bir şovda ihaneti kaldıramadığı için hayatının nasıl tepetaklak olduğunu anlattı.

Ünlü isim o süreçte "Kaç tane hap aldım bilmiyorum" diyerek yaşadığı zor süreçten bahsetti;

Ünlü isim o süreçte "Kaç tane hap aldım bilmiyorum" diyerek yaşadığı zor süreçten bahsetti;

'Ozzy'nin her zaman hayranları vardı ve ben buna çok alışmıştım. Fakat o kişinin adını, nerede yaşadığını ve nerede çalıştığını bildiğinde bu tamamen farklı bir şey çünkü duygusal olarak bağlanıyorsunuz. Kaç tane hap aldım bilmiyorum'

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Üç çocuk annesi Sharon; çocuklarının artık büyüdüğünü ve ona ihtiyaçları kalmadığını düşünerek intihara teşebbüs ettiği günü anlattı;

Üç çocuk annesi Sharon; çocuklarının artık büyüdüğünü ve ona ihtiyaçları kalmadığını düşünerek intihara teşebbüs ettiği günü anlattı;

'Aşırı doz aldım ve kendimi yatak odasına kilitledim. Ancak evdeki yardımcımız odayı temizlemek için içeri girmeye çalıştı ve beni gördü' dedi.

Sharon Osbourne'un bu hale gelmesinin sebebi ise; Ozzy Osbourne’un bir kuaförle 4 yıllık ilişkisini okuduğu e-postalarla öğrenmesi olmuştu. Bu ihanetin ardından ise çift yollarını ayırmıştı.

Sharon Osbourne'un bu hale gelmesinin sebebi ise; Ozzy Osbourne’un bir kuaförle 4 yıllık ilişkisini okuduğu e-postalarla öğrenmesi olmuştu. Bu ihanetin ardından ise çift yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılık sonrası tekrar bir araya gelen çiftten Ozzy Osbourne ise eşinin kendisini affettiği için ne kadar şanslı olduğunu şu sözlerle anlattı;

Bu ayrılık sonrası tekrar bir araya gelen çiftten Ozzy Osbourne ise eşinin kendisini affettiği için ne kadar şanslı olduğunu şu sözlerle anlattı;

“Sharon ve ben hiç şimdiki kadar yakın olmamıştık. Hepimiz hata yaparız. Beni geri kabul ettiği için şanslıyım. Bazen orada oturup 'Ne düşünüyordum ki?' diyorum. Ölene kadar bunun neden olduğunu anlayamayacağım” ifadelerini kullanmış ve eşinin kendi gözünde bir tanrıça haline geldiğini dile getirdi.

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