Yeğeniyle Yeni Pozlarını Paylaşan Murat Boz'un Tatlılığı "Kız Babası Ol Artık" Dedirtti!
Yeğeniyle Yeni Pozlarını Paylaşan Murat Boz'un Tatlılığı "Kız Babası Ol Artık" Dedirtti!
Şarkıları dilimize pelesenk olan Murat Boz, yakışıklılığı, karizması ve tüm sempatikliğiyle de gönüllerimizi çalıyor. Kadınları adeta peşinden sürükleyen Murat Boz, son olarak yeğeni Pelin ile tatlı mı tatlı pozlarını paylaştı.
Tabii Murat Boz'u kız babası olarak hayal edenler oldukça çoktu!
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Şarkılarını mı övsek, karizmasını mı, sempatikliğini mi bilemiyoruz ama Murat Boz son zamanların en sevilen isimlerinden hiç şüphesiz.
On parmağında on marifet olan Murat Boz, bir yandan da oyunculuk yapıyor bildiğiniz üzere.
Fakat Murat Boz'un yeğeni Pelin ile olan pozları, her seferinde bizleri tatlılık komasına sokmaya devam ediyor.
2022 yılında dünyaya gelen Pelin, amcası Murat Boz tarafından "Ailemizin yeni üyesi Pelin hanım...Hoş geldin!" sözleriyle karşılanmıştı.
Öyle ki Pelin hanım, amcası Murat Boz'u setlerde bile yalnız bırakmadı!
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Murat Boz ve Pelin hanımı kitap okurken gördük bu sefer de. 😍
Pelin'e maşallah demeyi ihmal etmediysek şimdi biraz da Murat Boz'a odaklanabilir miyiz?
Doğal olarak Murat Boz ve Pelin'in bu hayallere daldıran pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Murat Boz'u baba olarak düşünmeyen kaldı mı bu pozlardan sonra?
Bu nasıl bir tatlılık? 🧿
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Nasıl da yakışmış!
Murat Boz, sen harika bir amcasın.
Murat Boz, sen harika bir baba olacaksın!
Pelin'e de tekrar bir maşallah!
Tabii Pelin olmanın hayallerini kuranlar da var! 😂
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