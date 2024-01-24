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Yeğeniyle Yeni Pozlarını Paylaşan Murat Boz'un Tatlılığı "Kız Babası Ol Artık" Dedirtti!

Yeğeniyle Yeni Pozlarını Paylaşan Murat Boz'un Tatlılığı "Kız Babası Ol Artık" Dedirtti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 13:08

Şarkıları dilimize pelesenk olan Murat Boz, yakışıklılığı, karizması ve tüm sempatikliğiyle de gönüllerimizi çalıyor. Kadınları adeta peşinden sürükleyen Murat Boz, son olarak yeğeni Pelin ile tatlı mı tatlı pozlarını paylaştı. 

Tabii Murat Boz'u kız babası olarak hayal edenler oldukça çoktu!

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Şarkılarını mı övsek, karizmasını mı, sempatikliğini mi bilemiyoruz ama Murat Boz son zamanların en sevilen isimlerinden hiç şüphesiz.

Şarkılarını mı övsek, karizmasını mı, sempatikliğini mi bilemiyoruz ama Murat Boz son zamanların en sevilen isimlerinden hiç şüphesiz.

Dilimize dolanan şarkılara imza atan, pek tabii katıldığı programlardaki samimi tavırlarıyla da bir şarkıcı olmanın ötesinde olduğunu kanıtlayan Murat Boz, bir hayli popüler.

On parmağında on marifet olan Murat Boz, bir yandan da oyunculuk yapıyor bildiğiniz üzere.

On parmağında on marifet olan Murat Boz, bir yandan da oyunculuk yapıyor bildiğiniz üzere.

Oyuncu, şarkıcı, karizmatik, yakışıklı, sempatik...Böyle bir insanın aşk hayatının da dolu dolu geçmesini beklersiniz değil mi?

Maalesef pek de öyle değil. Murat Boz'un hayatında şu sıralar birinin olmadığı biliniyor.

Fakat Murat Boz'un yeğeni Pelin ile olan pozları, her seferinde bizleri tatlılık komasına sokmaya devam ediyor.

Fakat Murat Boz'un yeğeni Pelin ile olan pozları, her seferinde bizleri tatlılık komasına sokmaya devam ediyor.

Her ne kadar hayatında birisini olmadığını bilsek de, Murat Boz'u bir kız çocuğuyla hayal etmekten alamıyoruz kendimizi!

2022 yılında dünyaya gelen Pelin, amcası Murat Boz tarafından "Ailemizin yeni üyesi Pelin hanım...Hoş geldin!" sözleriyle karşılanmıştı.

2022 yılında dünyaya gelen Pelin, amcası Murat Boz tarafından "Ailemizin yeni üyesi Pelin hanım...Hoş geldin!" sözleriyle karşılanmıştı.

O gün bugündür Murat Boz ve tatlılar tatlısı yeğeni Pelin'den sık sık paylaşımlar geldi. 

Yeri geldi güldük yeri geldi gözlerimizden kalpler fışkırdı bu amca yeğen ilişkisine.

Öyle ki Pelin hanım, amcası Murat Boz'u setlerde bile yalnız bırakmadı!

Öyle ki Pelin hanım, amcası Murat Boz'u setlerde bile yalnız bırakmadı!

Uzun bir süredir bu dünyalar tatlısı ikiliyi yan yana göremiyorduk maalesef. Derken Murat Boz, yeğeni Pelin ile yepyeni pozlarını paylaştı.

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Murat Boz ve Pelin hanımı kitap okurken gördük bu sefer de. 😍

Murat Boz ve Pelin hanımı kitap okurken gördük bu sefer de. 😍

Öncelikle biraz Pelin'in ne kadar büyüdüğüne, ne kadar tatlı bir bebek olduğuna kocaman bir maşallah diyebilir miyiz?

Pelin'e maşallah demeyi ihmal etmediysek şimdi biraz da Murat Boz'a odaklanabilir miyiz?

Pelin'e maşallah demeyi ihmal etmediysek şimdi biraz da Murat Boz'a odaklanabilir miyiz?

Doğal olarak Murat Boz ve Pelin'in bu hayallere daldıran pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Doğal olarak Murat Boz ve Pelin'in bu hayallere daldıran pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Murat Boz'u baba olarak düşünmeyen kaldı mı bu pozlardan sonra?

Murat Boz'u baba olarak düşünmeyen kaldı mı bu pozlardan sonra?

Bu nasıl bir tatlılık? 🧿

Bu nasıl bir tatlılık? 🧿
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Nasıl da yakışmış!

Nasıl da yakışmış!

Murat Boz, sen harika bir amcasın.

Murat Boz, sen harika bir amcasın.

Murat Boz, sen harika bir baba olacaksın!

Murat Boz, sen harika bir baba olacaksın!

Pelin'e de tekrar bir maşallah!

Pelin'e de tekrar bir maşallah!

Tabii Pelin olmanın hayallerini kuranlar da var! 😂

Tabii Pelin olmanın hayallerini kuranlar da var! 😂

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