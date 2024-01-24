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Bornozlu Hamam Pozlarını Paylaşan Zeynep Bastık'ın Ayak Detayı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Bornozlu Hamam Pozlarını Paylaşan Zeynep Bastık'ın Ayak Detayı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.01.2024 - 12:27

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık birbirinden tuhaf pozlarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşüyor. Yeri geliyor kışın ortasında donla gezdiğini, yeri geliyor tuvaletinden çektiği bir fotoğrafı görüyoruz kendisinin. 

Zeynep Bastık son olarak arkadaşlarıyla hamamdan pozlarını paylaşınca, ayak detayıyla sosyal medyanın diline düştü!

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Yaptığı cover şarkılarla çıkış yapan Zeynep Bastık, son zamanlarda şarkılarından çok değişen tarzıyla konuşuluyor desek yeridir.

Yaptığı cover şarkılarla çıkış yapan Zeynep Bastık, son zamanlarda şarkılarından çok değişen tarzıyla konuşuluyor desek yeridir.

Birçok popüler şarkısı bulunan Zeynep Bastık, son zamanlarda özel hayatıyla ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde pozlar vermeyi seven Zeynep Bastık, bir tuvalette poz vermişti mesela.

Kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde pozlar vermeyi seven Zeynep Bastık, bir tuvalette poz vermişti mesela.

Kendisinden sık sık cesur pozlar gördüğümüz Zeynep Bastık, sosyal medyanın diline düşmekten ise kurtulamıyor.

Kendisinden sık sık cesur pozlar gördüğümüz Zeynep Bastık, sosyal medyanın diline düşmekten ise kurtulamıyor.

Özellikle ev halini sosyal medyada paylaşan Zeynep Bastık, bu pozlarında genelde çıplak ayak oluyor.

Ayaklarını görmeye bir hayli alışık olduğumuz Zeynep Bastık, yalnızca evde de değil, stüdyoda da ayaklarını sergiliyor adeta.

Ayaklarını görmeye bir hayli alışık olduğumuz Zeynep Bastık, yalnızca evde de değil, stüdyoda da ayaklarını sergiliyor adeta.

Bir zamanlar Zeynep Bastık (Ayak) olarak andığımız ünlü isim, son olarak hamamdan bornozlu pozlarını paylaştı.

Bir zamanlar Zeynep Bastık (Ayak) olarak andığımız ünlü isim, son olarak hamamdan bornozlu pozlarını paylaştı.
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"Yine yaptı yapacağını" diyeceğimiz Zeynep Bastık'ın bu pozlarını aslında pek de şaşırtmadı.

"Yine yaptı yapacağını" diyeceğimiz Zeynep Bastık'ın bu pozlarını aslında pek de şaşırtmadı.

Hatta Bastık'ın paylaştığı bu pozlar arasında ayak görecek miyiz diye düşünmeye başlamıştık!

Derken sadece Zeynep Bastık'ın değil, arkadaşlarının da ayaklarını gördük. Bu pozlar elbette sosyal medyanın diline düştü.

Derken sadece Zeynep Bastık'ın değil, arkadaşlarının da ayaklarını gördük. Bu pozlar elbette sosyal medyanın diline düştü.

Zeynep Bastık'ın ayak temalı bu fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı;

Zeynep Bastık'ın ayak temalı bu fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı;

Kimisi bu pozlara yükseldi, kimisi ise yerin dibine soktu.

Kimisi bu pozlara yükseldi, kimisi ise yerin dibine soktu.

Esprisinin peşinde olanlar da vardı! 😂

Esprisinin peşinde olanlar da vardı! 😂
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Yorumlarda birbirinden tuhaf ayaklar görmeye başladık;

Yorumlarda birbirinden tuhaf ayaklar görmeye başladık;

Ne dersiniz, Zeynep Bastık'ın ayaklarını daha çok görecek miyiz sizce? 😂

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