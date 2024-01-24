Bornozlu Hamam Pozlarını Paylaşan Zeynep Bastık'ın Ayak Detayı Sosyal Medyanın Diline Düştü
Bornozlu Hamam Pozlarını Paylaşan Zeynep Bastık'ın Ayak Detayı Sosyal Medyanın Diline Düştü
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık birbirinden tuhaf pozlarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşüyor. Yeri geliyor kışın ortasında donla gezdiğini, yeri geliyor tuvaletinden çektiği bir fotoğrafı görüyoruz kendisinin.
Zeynep Bastık son olarak arkadaşlarıyla hamamdan pozlarını paylaşınca, ayak detayıyla sosyal medyanın diline düştü!
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Yaptığı cover şarkılarla çıkış yapan Zeynep Bastık, son zamanlarda şarkılarından çok değişen tarzıyla konuşuluyor desek yeridir.
Kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde pozlar vermeyi seven Zeynep Bastık, bir tuvalette poz vermişti mesela.
Kendisinden sık sık cesur pozlar gördüğümüz Zeynep Bastık, sosyal medyanın diline düşmekten ise kurtulamıyor.
Ayaklarını görmeye bir hayli alışık olduğumuz Zeynep Bastık, yalnızca evde de değil, stüdyoda da ayaklarını sergiliyor adeta.
Bir zamanlar Zeynep Bastık (Ayak) olarak andığımız ünlü isim, son olarak hamamdan bornozlu pozlarını paylaştı.
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"Yine yaptı yapacağını" diyeceğimiz Zeynep Bastık'ın bu pozlarını aslında pek de şaşırtmadı.
Derken sadece Zeynep Bastık'ın değil, arkadaşlarının da ayaklarını gördük. Bu pozlar elbette sosyal medyanın diline düştü.
Zeynep Bastık'ın ayak temalı bu fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı;
Kimisi bu pozlara yükseldi, kimisi ise yerin dibine soktu.
Esprisinin peşinde olanlar da vardı! 😂
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Yorumlarda birbirinden tuhaf ayaklar görmeye başladık;
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