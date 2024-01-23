İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşi 'Botoksu Fazla Kaçırmış' Yorumlarına Çektiği Kahkaha Dolu Videoyla Yanıt Verdi
İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşi 'Botoksu Fazla Kaçırmış' Yorumlarına Çektiği Kahkaha Dolu Videoyla Yanıt Verdi
İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına, yeniden bir araya geldiği eski eşi Duygu Kumarki ile katıldı. Fakat Duygu Kumarki'yi görenler, tanıyamadı!
Duygu Kumarki botoksları yüzünden eleştirilirken, kahkaha dolu bir videoyla yanıt verdi.
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Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.
Hacıoğlu, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi için uzun bir süre hazırlandı, stilini değiştirdi derken pek yakında seyirci karşısına çıkacak.
İsmail Hacıoğlu ise filmin galasına geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya geldiği eski eşiyle katıldı.
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, 2016 yılında evlenmiş, 2020 yılında ise boşanma karar almıştı.
Birsen Altuntaş, galada beraber boy gösteren Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu'nun bu pozunu paylaştı;
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Duygu Kumarki ise kendisi hakkında yapılan paylaşımlara çektiği bu videoyla yanıt verdi;
Kumarki, daha sonra paylaştığı bu filtreli fotoğrafına ise "Aslında böyleyim diye şunu da koyayım da mutlu olsunlar kıyamam" notunu düştü.
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