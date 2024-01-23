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İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşi 'Botoksu Fazla Kaçırmış' Yorumlarına Çektiği Kahkaha Dolu Videoyla Yanıt Verdi

İsmail Hacıoğlu'nun Eski Eşi 'Botoksu Fazla Kaçırmış' Yorumlarına Çektiği Kahkaha Dolu Videoyla Yanıt Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 23:46

İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına, yeniden bir araya geldiği eski eşi Duygu Kumarki ile katıldı. Fakat Duygu Kumarki'yi görenler, tanıyamadı! 

Duygu Kumarki botoksları yüzünden eleştirilirken, kahkaha dolu bir videoyla yanıt verdi.

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Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden.

Bugüne kadar birçok dizide rol alan ünlü isim, özellikle de filmlerdeki rolleriyle takdir topladı bugüne kadar. Uzun bir süredir de kendisini Cem Karaca olarak görmeyi bekliyorduk.

Hacıoğlu, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi için uzun bir süre hazırlandı, stilini değiştirdi derken pek yakında seyirci karşısına çıkacak.

Hacıoğlu, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi için uzun bir süre hazırlandı, stilini değiştirdi derken pek yakında seyirci karşısına çıkacak.

26 Ocak Cuma günü vizyonda olacak olan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları'  filminin galası ise geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

Galaya Hacıoğlu katılırken, Melisa Aslı Pamuk'un katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Burada yer vermiştik;

İsmail Hacıoğlu ise filmin galasına geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya geldiği eski eşiyle katıldı.

İsmail Hacıoğlu ise filmin galasına geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya geldiği eski eşiyle katıldı.

Hacıoğlu, evleneceği konuşulan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile ani bir şekilde ayrılmış, kısa süre sonra da eski eşiyle yeniden bir arada görüntülenmişti.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, 2016 yılında evlenmiş, 2020 yılında ise boşanma karar almıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, 2016 yılında evlenmiş, 2020 yılında ise boşanma karar almıştı.

Hacıoğlu'nun Aslıhan Gürbüz ile olan ilişkisinden sonra 'kısa bir sürede' yeni bir ilişkiye yelken açması eleştirilmişti.

Birsen Altuntaş, galada beraber boy gösteren Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu'nun bu pozunu paylaştı;

Birsen Altuntaş, galada beraber boy gösteren Duygu Kumarki ve İsmail Hacıoğlu'nun bu pozunu paylaştı;

Kumarki'nin yüzündeki değişim ise sosyal medyanın diline düştü. 

Kimisi botoksu fazla kaçırdığını söylerken kimisi de 'Umut Akyürek sandım' dedi

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Duygu Kumarki ise kendisi hakkında yapılan paylaşımlara çektiği bu videoyla yanıt verdi;

Kumarki, daha sonra paylaştığı bu filtreli fotoğrafına ise "Aslında böyleyim diye şunu da koyayım da mutlu olsunlar kıyamam" notunu düştü.

Kumarki, daha sonra paylaştığı bu filtreli fotoğrafına ise "Aslında böyleyim diye şunu da koyayım da mutlu olsunlar kıyamam" notunu düştü.

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