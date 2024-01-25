Barış Manço'nun Ailesine Yıllar Sonra Mahkemeden Alacakları Tazminatla İlgili Kötü Haber Geldi!
Barış Manço'nun Ailesine Yıllar Sonra Mahkemeden Alacakları Tazminatla İlgili Kötü Haber Geldi!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Barış Manço'nun ölümünün ardından eşi ve çocukları 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişiyi dava etmişti.
Yıllar sonra davayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Detaylara birlikte bakalım. 👇
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Usta sanatçı Barış Manço'nun ölümünün ardından eşi Lale Manço, ve oğulları 'The Best Of Barış Manço' adlı albümü piyasaya çıkaran Plaksan Plak Sanayii şirketi ve bağlantılı olduğu iddia edilen 4 kişiyi, haklarına tecavüz edildiği iddiasıyla dava etmişti.
Plaksan Plak Sanayii şirketi, Barış Manço'nun 11 Şubat 1999'da vefat etmesinin hemen ardından "Gül Pembe", "Kol Düğmeleri" ve "Dağlar Dağlar" gibi 36 eserini 3 albümde birleştirip "The Best Of Barış Manço" adıyla piyasaya sürmüştü.
Mahkeme, ailenin izni olmadan Manço'ya ait şarkıların albümleştirildiğini belirterek şirketin ve 4 kişinin tazminat ödemesine karar vermişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; davanın üstünden yıllar geçtikten sonra Yargıtay verilen kararın hatalı olduğuna hükmetti.
Söz konusu şirketle, ismi geçen kişilerin bağlantısının bulunmadığını belirten Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, dosyanın bozulmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
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Dava sonrası bilirkişi raporunda her bir eser için ayrı ayrı en az 500 lira olmak üzere 18 bin lira, toplam 35 bin 700 lira telif bedeli ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.
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