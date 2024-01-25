Özge Özpirinçci "Yeniden Doğsan Burcun Ne Olsun İsterdin?" Sorusunda Su Burçlarına Nefret Kustu
Özge Özpirinçci "Yeniden Doğsan Burcun Ne Olsun İsterdin?" Sorusunda Su Burçlarına Nefret Kustu
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram üzerinden takipçi sorularına yanıt verdi. Takipçilerinden gelen 'Tekrar dünyaya gelsen Yengeç mi yoksa Balık burcu mu olmak istersin?' sorusuna Özpirinçci, espirili bir dille 'Hiç doğmasam olur mu?' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu ile seyirci karşısına çıkan Özge Özpirinçci, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Instagram hesabından takipçilerinden gelen ilginç soruları yanıtlayan Özpirinçci, kendisine gelen bir burç yorumunu paylaştı.
Bir takipçisinden gelen "Yeniden doğsan hangi burç olurdun?" sorusunu paylaşan ünlü oyuncunun verdiği yanıt gündem oldu.
Kullanıcı "Yengeç mi, yoksa Balık burcu mu olmak isterdin?" diye sorunca Özpirinçci "Allah korusun" minvalinde yanıtı ile güldürdü.
Başarılı oyuncu, "Yengeç ya da Balık burcu olacağıma mesela tekrar dünyaya gelmesem olur mu?" diye söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1 Nisan doğumlu bir Koç kadını olan Özpirinçci'nin, bu espirili yanıtı sosyal medyada "Ateş grubunun su grubu nefreti hız kesmiyor" diye paylaşıldı.
Özpirinçci, Burak Yamantürk ile kızı Mercan'ın da doğumundan önce Akrep burcu olmasından çok korktuğunu söylemişti.
Özpirinçci, bebeğinin Akrep burcu olmaması için dua ettiğini söylemişti, “Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum” demişti.
Oyuncunun duası kabul olmuş; Mercan, 29 Kasım doğumlu bir Yay burcu olarak doğmuştu.
İşte o video:👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kullanıcılardan bu yoruma gelen tepkiler şöyleydi👇🏻
"Koç zorbalığı bu nerede görsem tanırım!"😅
😅👇🏻
😂
"Balık burçları olarak toplanalım!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Biz size bayılıyorduk!"😂
Ünlü oyuncuya hak verenler de yok değildi...
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda