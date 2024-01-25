Özge Özpirinçci "Yeniden Doğsan Burcun Ne Olsun İsterdin?" Sorusunda Su Burçlarına Nefret Kustu

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Instagram üzerinden takipçi sorularına yanıt verdi. Takipçilerinden gelen 'Tekrar dünyaya gelsen Yengeç mi yoksa Balık burcu mu olmak istersin?' sorusuna Özpirinçci, espirili bir dille 'Hiç doğmasam olur mu?' dedi.