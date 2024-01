Kıvılcım, inatçı kişiliği ve 'ben bilirim' tavrıyla tipik bir boğa burcu kadınıdır. Sen de Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakteri gibi, kendi doğrularından asla sapmazsın. Eğitim, bireysel gelişim ve görgü senin için hayati öneme sahiptir. Kendini bu şekilde yetiştirdiğin gibi, çevrendeki insanları da bu yönde teşvik edersin. Her zaman mantığını duygularının önüne koyarsın. Kimse seni yönlendiremez ve hiçbir otoritenin altında durmazsın, ancak insanları kendi otoriten altına alabilirsin. Kendini kısıtlanmış hissettiğin anda, hemen o ortamdan uzaklaşırsın. Kariyerin her zaman her şeyden önce gelmiştir çünkü senin için eğitim ve başarı hayati önem taşır.