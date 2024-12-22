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Muğla’da Hastaneye Helikopter Çarptı: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Muğla’da Hastaneye Helikopter Çarptı: Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 10:36 Son Güncelleme: 22.12.2024 - 10:40

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak bahçeye düştü. Habertürk'ün iddiasına göre helikopterde bulunan pilot ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. 

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Olay yerinden ilk görüntüler 👇

Habertürk'ün iddiasına göre helikopterde bulunan pilot ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti.

Habertürk'ün iddiasına göre helikopterde bulunan pilot ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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