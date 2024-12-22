onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a Gidecek mi? Suriye ile Osmanlı Benzeri İlişki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a Gidecek mi? Suriye ile Osmanlı Benzeri İlişki!

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 10:01

Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Türkiye, uzun yıllardır kapalı olan Şam Büyükelçiliği’ni yeniden faaliyete sokmuştu. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre içerisinde Şam’ı ziyaret edeceğini açıkladı. Köroğlu ayrıca, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin Osmanlı Devleti zamanındakine benzer olacağını da sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında da Türkiye Şam Büyükelçiliği yeniden hizmet vermeye başlamış ve Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı görevlendirilmişti.

Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında da Türkiye Şam Büyükelçiliği yeniden hizmet vermeye başlamış ve Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı görevlendirilmişti.

TVNET’e açıklamalarda bulunan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre içerisinde Şam’ı ziyaret edeceğini söyledi.

TVNET’e açıklamalarda bulunan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre içerisinde Şam’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’de olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da kısa süre içerisinde Suriye’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’de olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da kısa süre içerisinde Suriye’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki işikinin Osmanlı Devleti’ndeki ilişkiye benzer olacağını da sözlerine ekledi.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki işikinin Osmanlı Devleti’ndeki ilişkiye benzer olacağını da sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın