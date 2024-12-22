Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a Gidecek mi? Suriye ile Osmanlı Benzeri İlişki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’a Gidecek mi? Suriye ile Osmanlı Benzeri İlişki!
Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Türkiye, uzun yıllardır kapalı olan Şam Büyükelçiliği’ni yeniden faaliyete sokmuştu. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak Burhan Köroğlu atanmıştı. Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre içerisinde Şam’ı ziyaret edeceğini açıkladı. Köroğlu ayrıca, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin Osmanlı Devleti zamanındakine benzer olacağını da sözlerine ekledi.
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HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi sonrasında Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.
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Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında da Türkiye Şam Büyükelçiliği yeniden hizmet vermeye başlamış ve Burhan Köroğlu Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı görevlendirilmişti.
TVNET’e açıklamalarda bulunan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre içerisinde Şam’ı ziyaret edeceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’de olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da kısa süre içerisinde Suriye’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasındaki işikinin Osmanlı Devleti’ndeki ilişkiye benzer olacağını da sözlerine ekledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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