Beşar Esad’a Boşanma Davası: Esma Esad Rusya’yı Beğenmemiş
Beşar Esad’a Boşanma Davası: Esma Esad Rusya’yı Beğenmemiş
Suriye’de 13 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi ise ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, HTŞ önderliğindeki silahlı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi sonrasında ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınmıştı. Esad’ın İngiltere doğumlu eşi Esma Esad’ın Moskova’daki yaşam şartlarını beğenmediği için eşine boşanma davası açtığı iddia edildi. Esma Esad, Rus yetkililerin izin vermesi durumunda ülkeyi terk edecek.
Kaynak: Habertürk
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Suriyeli kardiyolog ve diplomat anne ile babanın çocuğu olarak Londra’da dünyaya gelen Esma Akhras, 2000 yılının Aralık ayında Beşar Esad ile evlenerek Esma Esad adını almıştı. Çiftin 3 çocuğu dünyaya gelmişti.
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Geçtiğimiz hafta Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınmıştı.
Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre, Esma Esad Rusya’da içinde bulunduğu yaşam şartlarından memnun olmayınca Londra’ya gidebilmek için Beşar Esad’dan boşanma talebinde bulundu.
Rus yetkililer, özel izin talep eden Esma Esad’ın başvurusunu değerlendirmeye aldı. Rus yetkililer tarafından sıkı kontrol altında tutulan Beşar Esad’ın ise ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.
Beşşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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