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Beşar Esad’a Boşanma Davası: Esma Esad Rusya’yı Beğenmemiş

Beşar Esad’a Boşanma Davası: Esma Esad Rusya’yı Beğenmemiş

Beşar Esad
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.12.2024 - 19:26

Suriye’de 13 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi ise ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, HTŞ önderliğindeki silahlı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi sonrasında ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınmıştı. Esad’ın İngiltere doğumlu eşi Esma Esad’ın Moskova’daki yaşam şartlarını beğenmediği için eşine boşanma davası açtığı iddia edildi. Esma Esad, Rus yetkililerin izin vermesi durumunda ülkeyi terk edecek. 

Kaynak: Habertürk

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Suriyeli kardiyolog ve diplomat anne ile babanın çocuğu olarak Londra’da dünyaya gelen Esma Akhras, 2000 yılının Aralık ayında Beşar Esad ile evlenerek Esma Esad adını almıştı. Çiftin 3 çocuğu dünyaya gelmişti.

Suriyeli kardiyolog ve diplomat anne ile babanın çocuğu olarak Londra’da dünyaya gelen Esma Akhras, 2000 yılının Aralık ayında Beşar Esad ile evlenerek Esma Esad adını almıştı. Çiftin 3 çocuğu dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz hafta Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınmıştı.

Geçtiğimiz hafta Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya sığınmıştı.

Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre, Esma Esad Rusya’da içinde bulunduğu yaşam şartlarından memnun olmayınca Londra’ya gidebilmek için Beşar Esad’dan boşanma talebinde bulundu.

Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre, Esma Esad Rusya’da içinde bulunduğu yaşam şartlarından memnun olmayınca Londra’ya gidebilmek için Beşar Esad’dan boşanma talebinde bulundu.

Kaynak

Rus yetkililer, özel izin talep eden Esma Esad’ın başvurusunu değerlendirmeye aldı. Rus yetkililer tarafından sıkı kontrol altında tutulan Beşar Esad’ın ise ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.

Rus yetkililer, özel izin talep eden Esma Esad’ın başvurusunu değerlendirmeye aldı. Rus yetkililer tarafından sıkı kontrol altında tutulan Beşar Esad’ın ise ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.

Beşşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu

Beşşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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