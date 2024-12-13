Beşar Esad ve Ailesinin Rusya'ya Götürdükleri Servet Ortaya Çıktı
Beşar Esad ve Ailesinin Rusya'ya Götürdükleri Servet Ortaya Çıktı
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya’ya sığındı. Ancak en çok dikkat çeken bir detay da yanında taşıdığı devasa servetti. Esad ailesinin Moskova’daki yaşamı ve sahip oldukları mal varlığı, uluslararası basının ilgisini üzerine çekiyor.
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27 Kasım’da muhalif grupların operasyonlarıyla Şam’a kadar ilerlemesi ve Baas rejiminin çöküşü, Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesine yol açtı. Ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçan Esad’ın, yanında 135 milyar dolarlık bir servet getirdiği iddia edildi.
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Kremlin, Esad’ın Rusya’ya gelişine dair açıklama yapmaktan kaçınırken Putin’in programında Esad ile bir görüşme planı olmadığını duyurdu. Bu durum, Esad’ın Rusya’daki varlığına dair daha fazla soru işaretine yol açtı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre, Esad ve eşi Esma’nın dünya çapında dağılmış yaklaşık 2 milyar dolarlık bir net serveti bulunuyor. Paravan şirketler, banka hesapları ve gayrimenkuller üzerinden yürütülen bu servet, Esad ailesinin hala büyük miktarda paraya erişimi olduğunu ortaya koyuyor.
Esad ailesi, Rusya’da yeni olmasa da Moskova’ya yabancı değil. Beşar Esad, Putin ile sık sık görüşmek için Rusya’ya ziyaretlerde bulunmuş, hatta en büyük oğlu Hafez üniversite eğitimini burada tamamlamıştı. Geçtiğimiz yıl Esma Esad’ın, oğlunun mezuniyet töreni için Moskova’ya geldiği biliniyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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