Konya'da Öğrencilerine İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Öğretmenin 106 Yıl Hapsi İstendi
Konya'da Öğrencilerine İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Öğretmenin 106 Yıl Hapsi İstendi
Konya'da bir imam hatip ortaokulunda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.U. (31), 13 yaşındaki iki erkek öğrencisini cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla yargılanıyor. Öğretmen hakkında öğrencilerine sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği, araçla çeşitli mekanlara götürüp cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla 106 yıl hapis cezası talep ediliyor. Olayın ardından öğretmen istifa ederken, okul müdürü hakkında da delil karartma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Olay kadın öğretmen R.U.’nun derslerine girdiği 13 yaşındaki iki öğrenciyle sosyal medya üzerinden iletişim kurarak yakınlık kurmaya başlamasıyla başladı. Öğrencilere "bebeğim", "aşkım", "seni seviyorum" gibi taciz içeren mesajlar gönderdiği ve onlara araçla çeşitli mekanlara götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
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Öğrencilerin aileleri çocuklarının telefonlarında öğretmenin cinsel taciz içerikli mesajlarını görüp durumu polise bildirdi. Çocuklar öğretmenlerinden aldıkları mesajları ve fotoğrafları delil olarak CD’ye kaydederek savcılığa sundu. Savcılık yapılan telefon incelemeleriyle gönderilen mesajların öğretmen R.U.’ya ait olduğunu belirledi.
Olayın ardından okul müdürü Ö.Ö.’nün öğrenci telefonlarındaki mesajları silmeye çalıştığı iddia edildi. Okul müdürüne delil karartma ve suç duyurusunda bulunmama suçlamalarıyla başvuruda bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürünün de yargılanması gündeme gelebilir.
Öğretmen R.U. suçlamalara rağmen tutuksuz yargılandığını belirten öğrencilerin avukatı Cahit Cem Taşpınar sanığın kaçma şüphesi ve delil karartma riskinin bulunduğunu belirterek öğretmenin tutuklanmasını talep etti. Savcılığın iddianamesiyle açılan dava süreci mart ayında başlayacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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