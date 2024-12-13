Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor: Engellilere Yüzde 20 İndirim ve Havuz Sistemi!
Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor: Engellilere Yüzde 20 İndirim ve Havuz Sistemi!
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigortasında önemli değişiklikler yaptı. Engelli bireyler için prim indirimi uygulanacak, sigorta poliçesi iptali durumunda ödenecek ücret belirlenecek. 2025'te trafik sigortası primlerine yüzde 5-10 arasında artış yapılacak. Ayrıca yeni yıldan itibaren sigorta şirketleri arasında 'havuz sistemi' uygulanacak. Bu değişikliklerin bazıları 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.
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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle SEDDK, trafik sigortası sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler sigorta primlerinden sigorta poliçesi iptaline kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
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En dikkat çeken yeniliklerden biri engelli bireyler için trafik sigortası primlerinde yapılacak yüzde 20'lik indirim. Engelli kimlik kartı taşıyan ve Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı bireyler bu indirimden faydalanacak.
Diğer bir önemli değişiklik ise sigorta poliçesinin iptali ile ilgili. 1 Ocak 2025’ten itibaren sigorta poliçenizi iptal ederseniz, sigorta şirketine ödemeniz gereken ücret asgari ücretin yüzde 2’sinden az olamayacak. Ayrıca sigorta acentelerinin komisyonları da poliçenin yüzde 80’i kadar olacak.
Trafik sigortası primlerinde de değişiklikler yapılacak. 2024 Aralık ayına göre 2025'te bazı araç gruplarının trafik sigorta primlerine yüzde 5 ila 10 arasında artış yapılacak.
Son olarak "havuz sistemi" 1 Ocak 2025’te devreye girecek. Bu sistemle sigorta şirketleri arasındaki prim ve hasar paylaşımı değişecek. Prim ve hasarların yüzde 50’si şirketler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Kalan yüzde 50 ise her şirketin son üç yıldaki trafik sigortası primlerine göre dağıtılacak.
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İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik:
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırıldı.
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi, aynı fıkranın mevcut dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:
“(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %5 eklenerek uygulanır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki geçici madde eklendi.
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“Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı
“Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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