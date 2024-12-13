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Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor: Engellilere Yüzde 20 İndirim ve Havuz Sistemi!

Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor: Engellilere Yüzde 20 İndirim ve Havuz Sistemi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 12:32

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigortasında önemli değişiklikler yaptı. Engelli bireyler için prim indirimi uygulanacak, sigorta poliçesi iptali durumunda ödenecek ücret belirlenecek. 2025'te trafik sigortası primlerine yüzde 5-10 arasında artış yapılacak. Ayrıca yeni yıldan itibaren sigorta şirketleri arasında 'havuz sistemi' uygulanacak. Bu değişikliklerin bazıları 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle SEDDK, trafik sigortası sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler sigorta primlerinden sigorta poliçesi iptaline kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle SEDDK, trafik sigortası sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler sigorta primlerinden sigorta poliçesi iptaline kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

En dikkat çeken yeniliklerden biri engelli bireyler için trafik sigortası primlerinde yapılacak yüzde 20'lik indirim. Engelli kimlik kartı taşıyan ve Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı bireyler bu indirimden faydalanacak.

En dikkat çeken yeniliklerden biri engelli bireyler için trafik sigortası primlerinde yapılacak yüzde 20'lik indirim. Engelli kimlik kartı taşıyan ve Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı bireyler bu indirimden faydalanacak.

Diğer bir önemli değişiklik ise sigorta poliçesinin iptali ile ilgili. 1 Ocak 2025’ten itibaren sigorta poliçenizi iptal ederseniz, sigorta şirketine ödemeniz gereken ücret asgari ücretin yüzde 2’sinden az olamayacak. Ayrıca sigorta acentelerinin komisyonları da poliçenin yüzde 80’i kadar olacak.

Diğer bir önemli değişiklik ise sigorta poliçesinin iptali ile ilgili. 1 Ocak 2025’ten itibaren sigorta poliçenizi iptal ederseniz, sigorta şirketine ödemeniz gereken ücret asgari ücretin yüzde 2’sinden az olamayacak. Ayrıca sigorta acentelerinin komisyonları da poliçenin yüzde 80’i kadar olacak.

Trafik sigortası primlerinde de değişiklikler yapılacak. 2024 Aralık ayına göre 2025'te bazı araç gruplarının trafik sigorta primlerine yüzde 5 ila 10 arasında artış yapılacak.

Trafik sigortası primlerinde de değişiklikler yapılacak. 2024 Aralık ayına göre 2025'te bazı araç gruplarının trafik sigorta primlerine yüzde 5 ila 10 arasında artış yapılacak.

Son olarak "havuz sistemi" 1 Ocak 2025’te devreye girecek. Bu sistemle sigorta şirketleri arasındaki prim ve hasar paylaşımı değişecek. Prim ve hasarların yüzde 50’si şirketler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Kalan yüzde 50 ise her şirketin son üç yıldaki trafik sigortası primlerine göre dağıtılacak.

Son olarak "havuz sistemi" 1 Ocak 2025’te devreye girecek. Bu sistemle sigorta şirketleri arasındaki prim ve hasar paylaşımı değişecek. Prim ve hasarların yüzde 50’si şirketler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Kalan yüzde 50 ise her şirketin son üç yıldaki trafik sigortası primlerine göre dağıtılacak.
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İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik:

İşte Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik:

'MADDE 1- Yönetmeliğin 4'üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi: 

“(10) Kurum, 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde %20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 9'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi: 

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Sigorta poliçesinin ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının %2’sinden az olamaz. Bu primin %80’i acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir. Bu fıkra kapsamında yapılan hesaplama sonucunda bulunan tutarların küsuratlı olması halinde bu küsuratlar bir üst tam sayıya iblağ edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi, aynı fıkranın mevcut dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklendi, aynı fıkranın mevcut dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi:

“Hasar maliyet endeksi değişim oranının sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak dikkate alınır.”

“Kurul; hasar frekansı, hasar maliyetleri ve ilgili diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı; tüm araç grupları ve basamakları için sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya, ayrıca araç grubu ve basamak bazında ilave %2’ye kadar artırmaya yetkilidir.”

“(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %5 eklenerek uygulanır.”

“(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %5 eklenerek uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 16’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve mevcut Tablo 16’dan sonra gelen “Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar:” ibaresi “Tablo 9, 10/A, 11, 15 ve 17 için dipnotlar:” şeklinde değiştirildi.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki geçici madde eklendi.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke aşağıdaki geçici madde eklendi.

“0, 1, 2 ve 3. basamaklarda bulunan tüm araç grupları ile 4, 5, 6, 7 ve 8. basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) türündeki araç grupları Havuz kapsamındadır.”

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“Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

“Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar sigorta şirketleri arasında, trafik sigortası primlerinden ilgili ayda aldıkları paya göre her ay dağıtılır. Bu pay her ayın sonunda hesaplanıp ilgili ayın pay dağıtımında kullanılır.”

“Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı

“Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) 12/4/2017-31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanır. Primler ve ödenen hasarların %50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Kalan %50 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanır. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014-12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır.” 

Yönetmeliğin; 2'nci maddesi 5 Aralık 12 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmeliğin 3'üncü ve 6'ncı maddeleri 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin Diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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