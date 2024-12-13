Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor: Engellilere Yüzde 20 İndirim ve Havuz Sistemi!

(1) 12/4/2017-31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanır. Primler ve ödenen hasarların %50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Kalan %50 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanır. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014-12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır.”

Yönetmeliğin; 2'nci maddesi 5 Aralık 12 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yönetmeliğin 3'üncü ve 6'ncı maddeleri 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin Diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi'