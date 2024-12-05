Elektrikli Otomobilini Şarj Etmek İsteyen Kişinin İsyanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elektrikli araçlarla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi araç şarj istasyonları. Elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarını şarj edebilmeleri için yapılan bu şarj istasyonları, ne yazık ki çoğu zaman tam olarak amacına hizmet edemiyor. Zira benzinli, LPG'li veya dizel araç sahipleri araçlarını buraya park edebiliyor.

Twitter'da bir elektrikli araç sahibinin bu konuya isyan etmesi de gündem oldu. Elektrikli aracını şarj etmek için istasyona gelen araç sahibi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Bu durumu sosyal medyada paylaşan araç sahibinin yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki geldi.