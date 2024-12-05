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Elektrikli Otomobilini Şarj Etmek İsteyen Kişinin İsyanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elektrikli Otomobilini Şarj Etmek İsteyen Kişinin İsyanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 16:48

Elektrikli araçlarla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi araç şarj istasyonları. Elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarını şarj edebilmeleri için yapılan bu şarj istasyonları, ne yazık ki çoğu zaman tam olarak amacına hizmet edemiyor. Zira benzinli, LPG'li veya dizel araç sahipleri araçlarını buraya park edebiliyor.

Twitter'da bir elektrikli araç sahibinin bu konuya isyan etmesi de gündem oldu. Elektrikli aracını şarj etmek için istasyona gelen araç sahibi, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Bu durumu sosyal medyada paylaşan araç sahibinin yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki geldi.

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Elektrikli bir aracınız varsa şarj etmek için çeşitli yerlerde bulunan şarj istasyonuna gidebilirsiniz. Ancak ülkemizde bu alanları boş gören benzinli ve dizel araç sahipleri, aracını direkt buraya park edebiliyor. Haliyle elektrikli aracını şarj etmek isteyen kişiler mağdur oluyor.

Elektrikli bir aracınız varsa şarj etmek için çeşitli yerlerde bulunan şarj istasyonuna gidebilirsiniz. Ancak ülkemizde bu alanları boş gören benzinli ve dizel araç sahipleri, aracını direkt buraya park edebiliyor. Haliyle elektrikli aracını şarj etmek isteyen kişiler mağdur oluyor.

@asayisberkemal0 kullanıcı adıyla Twitter'da (X) paylaşımlar yapan bir kişi, bu konuda isyan eden bir elektrikli araç sahibinin kendisine ilettiği mesajı paylaştı👇

@asayisberkemal0 kullanıcı adıyla Twitter'da (X) paylaşımlar yapan bir kişi, bu konuda isyan eden bir elektrikli araç sahibinin kendisine ilettiği mesajı paylaştı👇
twitter.com

Elektrikli aracını şarj etmeye götüren ve %0 şarjla şarj noktasına ulaştığını söyleyen kişi, şarj istasyonlarının tamamına dizel ve benzinli araç sahiplerinin park ettiğini görünce isyan etti.

Elektrikli aracını şarj etmeye götüren ve %0 şarjla şarj noktasına ulaştığını söyleyen kişi, şarj istasyonlarının tamamına dizel ve benzinli araç sahiplerinin park ettiğini görünce isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü çok sayıda tepkiye neden oldu👇

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü çok sayıda tepkiye neden oldu👇
twitter.com

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twitter.com
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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