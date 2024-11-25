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Elektrikli Otomobillerin Batarya Değişim Maliyetleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

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Elektrikli Otomobillerin Batarya Değişim Maliyetleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 13:53

Batarya değişim ücretleri, elektrikli otomobiller ilk duyurulduğu günden beri çok tartışılıyor. Zira birçok kişi, satın alacağı elektrikli aracın batarya kullanım ömrünü ve çıkarabileceği masrafları önceden bilmek istiyor. Tam da bu konuyla ilgili yapılan bir haber sosyal medyada tartışma konusu oldu. 

Elektrikli araç batarya değişim ücretinin 2030 yılına kadar belli bir seviyeye düşeceğini müjdeleyen bir habere çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazıları elektrikli aracın hala mantıksız olduğunu savunurken, bazıları zamanla bu fiyatların daha da düşebileceğini iddia etti.

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Elektrikli ve hibrit otomobillerde batarya değişim ücretlerinin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Sırf bu maliyet bile bu tip araçlara ön yargıyla yaklaşılmasının en büyük sebeplerinden biri.

Elektrikli ve hibrit otomobillerde batarya değişim ücretlerinin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Sırf bu maliyet bile bu tip araçlara ön yargıyla yaklaşılmasının en büyük sebeplerinden biri.

Ülkemizde elektrikli otomobillere neden mesafeli yaklaşıldığını şu içeriğimizde anlatmıştık👇

Ancak Recurrent tarafından yayımlanan bir raporda, 2030 yılı için öngörülen 50 $/kWh batarya paket maliyeti gerçekleştiği takdirde, Tesla Model Y'nin batarya değişim ücretinin 4 bin dolardan daha ucuza halledilebileceği belirtildi.

Ancak Recurrent tarafından yayımlanan bir raporda, 2030 yılı için öngörülen 50 $/kWh batarya paket maliyeti gerçekleştiği takdirde, Tesla Model Y'nin batarya değişim ücretinin 4 bin dolardan daha ucuza halledilebileceği belirtildi.

Kaynak

@DoluBatarya kullanıcı adlı Twitter (X) hesabı da bu haberi takipçileriyle paylaşarak, gelecek yıllarda batarya değişim ücretlerinin daha uyguna halledilebileceği müjdesini verdi.

@DoluBatarya kullanıcı adlı Twitter (X) hesabı da bu haberi takipçileriyle paylaşarak, gelecek yıllarda batarya değişim ücretlerinin daha uyguna halledilebileceği müjdesini verdi.
twitter.com

''Elektrikli araç batarya değişim ücreti 2030'da 130.000 lira seviyesine kadar düşecek! Hızla ucuzlayan elektrikli araç bataryaları, yakın gelecekte içten yanmalı motor değişiminden daha ucuza yenilenebilecek. Recurrent tarafından yayımlanan raporda, 2030 için öngörülen 50 $/kWh batarya paket maliyeti gerçekleşirse bir #Tesla Model Y'nin batarya değişimi 4.000 dolardan daha ucuza halledilebilecek. Bugün ABD'de 10-15 bin dolar, Türkiye'de ise yaklaşık 500 bin liraya değiştirilebilen Tesla bataryası, tahmin edilen düşüş gerçekleşirse 2030'da muadil bir benzinli aracın motorundan çok daha ucuza yenilenebilecek. Yine Recurrent tarafından yayımlanan bir başka araştırmada, binlerce otomobilden elde edilen veriler ışığında elektrikli araçlarda batarya ömrünün 320 bin kilometreyi aşacağı tahmininde bulunulmuştu.''

Bu paylaşıma birden fazla kullanıcı yorum yaptı👇

Bu paylaşıma birden fazla kullanıcı yorum yaptı👇
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Hakan Doğu'nun bu habere yazdığı cevap ise yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Batarya değişiminin önündeki engelin sadece fiyatlar olmadığını belirten Doğu, çeşitli faktörleri sıralayarak bunun nasıl zorlukları beraberinde getirdiğini anlattı👇

Hakan Doğu'nun bu habere yazdığı cevap ise yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Batarya değişiminin önündeki engelin sadece fiyatlar olmadığını belirten Doğu, çeşitli faktörleri sıralayarak bunun nasıl zorlukları beraberinde getirdiğini anlattı👇
twitter.com

''Batarya değişimi önündeki engeller sadece fiyat değil maalesef.

Mesela 

1-On yıllık, kendisi ve elektronik mimarisi eskimiş, ikinci elde fiyatı dip yapmış bir araca, diyelim 4.000$ yeni batarya alır mısınız? 

2-Mesela i-phone6, 10 sene önce çıktı. Hadi buldun pili değiştirdin, içindeki donanım bugünün dijital çözümlerine uygun değil, nasıl uyum sağlayacak tüm sisteme 

3-Batarya teknolojisi çok hızlı gelişiyor, eski araca yeni teknolojili bir pil takarsan araca nasıl iyi ve güvenli olacağı garantisi vereceksin? Tüm batarya yönetim sistemi yazılımını (BMS) nasıl adapte edeceksin? 

4-Eski nesil bataryayı, 10 yıl sonra üretemezsin, hadi 10 yıl önceki bataryayı depoda beklettin ve sonra sattın... Pil depolama çok pahallı bir lojistik faaliyeti, finansal maliyetleri koyarsan, fiyat çıkar tavana 

Sonuç:

a)Bu iş olursa sadece (standardizasyonu nedeniyle) Tesla yapar 

b) Bu işe çok zaman harcamış biri olarak söyliyeyim, yıllar sonra pil değişim işlemi çok kolay değil, kendi içinde pil fiyatları dışında bir sürü çözülmesi gereken konu var.''

Hakan Doğu'nun o paylaşımına sosyal medyadan cevaplar gecikmedi👇

Hakan Doğu'nun o paylaşımına sosyal medyadan cevaplar gecikmedi👇
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Peki, siz bu tartışmada hangi taraftasınız? Sizce elektrikli otomobillerin batarya değişim maliyetleri gelecekte otomobil piyasasını nasıl etkileyecek? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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