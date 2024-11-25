Elektrikli Otomobillerin Batarya Değişim Maliyetleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Batarya değişim ücretleri, elektrikli otomobiller ilk duyurulduğu günden beri çok tartışılıyor. Zira birçok kişi, satın alacağı elektrikli aracın batarya kullanım ömrünü ve çıkarabileceği masrafları önceden bilmek istiyor. Tam da bu konuyla ilgili yapılan bir haber sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Elektrikli araç batarya değişim ücretinin 2030 yılına kadar belli bir seviyeye düşeceğini müjdeleyen bir habere çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazıları elektrikli aracın hala mantıksız olduğunu savunurken, bazıları zamanla bu fiyatların daha da düşebileceğini iddia etti.