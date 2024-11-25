Elektrikli Otomobillerin Batarya Değişim Maliyetleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu
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Elektrikli Otomobillerin Batarya Değişim Maliyetleri Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu
Batarya değişim ücretleri, elektrikli otomobiller ilk duyurulduğu günden beri çok tartışılıyor. Zira birçok kişi, satın alacağı elektrikli aracın batarya kullanım ömrünü ve çıkarabileceği masrafları önceden bilmek istiyor. Tam da bu konuyla ilgili yapılan bir haber sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Elektrikli araç batarya değişim ücretinin 2030 yılına kadar belli bir seviyeye düşeceğini müjdeleyen bir habere çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bazıları elektrikli aracın hala mantıksız olduğunu savunurken, bazıları zamanla bu fiyatların daha da düşebileceğini iddia etti.
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Elektrikli ve hibrit otomobillerde batarya değişim ücretlerinin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Sırf bu maliyet bile bu tip araçlara ön yargıyla yaklaşılmasının en büyük sebeplerinden biri.
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Ancak Recurrent tarafından yayımlanan bir raporda, 2030 yılı için öngörülen 50 $/kWh batarya paket maliyeti gerçekleştiği takdirde, Tesla Model Y'nin batarya değişim ücretinin 4 bin dolardan daha ucuza halledilebileceği belirtildi.
@DoluBatarya kullanıcı adlı Twitter (X) hesabı da bu haberi takipçileriyle paylaşarak, gelecek yıllarda batarya değişim ücretlerinin daha uyguna halledilebileceği müjdesini verdi.
Bu paylaşıma birden fazla kullanıcı yorum yaptı👇
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Hakan Doğu'nun bu habere yazdığı cevap ise yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Batarya değişiminin önündeki engelin sadece fiyatlar olmadığını belirten Doğu, çeşitli faktörleri sıralayarak bunun nasıl zorlukları beraberinde getirdiğini anlattı👇
Hakan Doğu'nun o paylaşımına sosyal medyadan cevaplar gecikmedi👇
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Peki, siz bu tartışmada hangi taraftasınız? Sizce elektrikli otomobillerin batarya değişim maliyetleri gelecekte otomobil piyasasını nasıl etkileyecek? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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