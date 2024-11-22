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Arabanız Ucuz Görünsün İstemiyorsanız Bunlardan Uzak Durun: Bir Arabayı Ucuz Gösteren Detaylar ve Aksesuarlar

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Arabanız Ucuz Görünsün İstemiyorsanız Bunlardan Uzak Durun: Bir Arabayı Ucuz Gösteren Detaylar ve Aksesuarlar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 18:30

Etrafımızda birçok araba var. Dışarı çıktığımızda sağımız, solumuz, önümüz ve arkamız araba dolu. Bazı araba sahipleri ise aksesuar konusunu bir hayli abartmış durumda. Camlara eklenen rüzgarlıklar, sahte difüzörler, yarasa aynalar derken oto aksesuar dünyasında kocaman bir pazar oluştu. 

Tamam, zevkler ve renkler tartışılmaz ancak bazı aksesuarlar var ki arabayı oldukça ucuz gösteriyor. Biz de bugünkü içeriğimizde bir arabayı ucuz gösteren detaylara ve aksesuarlara değineceğiz. Hazırsanız başlayalım!

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1. Dikiz aynasına asılan CD

1. Dikiz aynasına asılan CD

Eskisi kadar yaygın olmasa da hala dikiz aynasına CD asan araba sahipleri var. Ne yazık ki bunu gördüğünüz anda ''Ben ucuz bir arabadayım'' hissini iliklerinize kadar yaşamaya başlıyorsunuz.

2. Genelde arka cama yazılan ''Babam sağ olsun'' yazısı

2. Genelde arka cama yazılan ''Babam sağ olsun'' yazısı

Bunu görmemiş kimse yoktur sanıyorum. Özellikle arka cama koca koca fontlarla yazılan ''Babam sağ olsun'' yazısı oldukça ucuz duruyor, kusura bakmayın söylemek durumundayız.

3. Sahte sunroof

3. Sahte sunroof

Bunu ilk defa duymuş olabilirsiniz fakat gerçekten kullananlar var. Bu aksesuarı arabanın tavanına yerleştiriyorsunuz ve dışarıdan bakıldığında sanki araçta sunroof varmış gibi duruyor. Ancak aracın içine girdiğinizde asıl manzarayla karşılaşıyorsunuz...

4. Araba koltuğuna serilen oto kilim

4. Araba koltuğuna serilen oto kilim

Eklediğimiz görsele bakmanız bile yeterli. Gerçekten çok ucuz durduğunu söylememizde fayda var.

5. Vites topuzunda bulunan tespih

5. Vites topuzunda bulunan tespih

Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırım. Ülkemizde oldukça yaygın olan bu tespihler, vites topuzuyla adeta bütünleşmiş durumda. Bir türlü çıkaramıyoruz!

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6. Arabanın arkasına yazılan kamyon arkası sözler

6. Arabanın arkasına yazılan kamyon arkası sözler

Bu da ülkemizde oldukça yaygın. Genelde araçların arka camına yazılan atarlı, giderli, birbirinden ilginç kamyon arkası sözleri oluyor ve son derece ucuz duruyor.

7. Üzerinde ad-soyad veya lakap yazan plakalıklar

7. Üzerinde ad-soyad veya lakap yazan plakalıklar

Buna da rastlamış olmanız muhtemel. Zira plakalıkta ''King'' yazan, ad-soyad kombinasyonunu ekleyen araba sahipleri var. Hoş duruyor mu peki? Bizce hiç güzel durmuyor.

8. Ucuz direksiyon kılıfı

8. Ucuz direksiyon kılıfı

Direksiyon kılıfının güzel ve şık olanları da var. Ancak bazıları var ki bildiğin ''Ben ucuzum'' diye bağırıyor. İşte, bu tip kılıflardan uzak durmamızda fayda var.

9. Yakıt deposunun kapağına yapıştırılan ucuz sticker'lar

9. Yakıt deposunun kapağına yapıştırılan ucuz sticker'lar

Özellikle şu sticker'ı muhakkak görmüşsünüzdür. Yapmayın efendim, gerçekten sakil duruyor.

Hazırladığımız listenin sonuna geldik. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir arabayı ucuz gösteren aksesuarlar ve detaylar neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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