Arabanız Ucuz Görünsün İstemiyorsanız Bunlardan Uzak Durun: Bir Arabayı Ucuz Gösteren Detaylar ve Aksesuarlar
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Arabanız Ucuz Görünsün İstemiyorsanız Bunlardan Uzak Durun: Bir Arabayı Ucuz Gösteren Detaylar ve Aksesuarlar
Etrafımızda birçok araba var. Dışarı çıktığımızda sağımız, solumuz, önümüz ve arkamız araba dolu. Bazı araba sahipleri ise aksesuar konusunu bir hayli abartmış durumda. Camlara eklenen rüzgarlıklar, sahte difüzörler, yarasa aynalar derken oto aksesuar dünyasında kocaman bir pazar oluştu.
Tamam, zevkler ve renkler tartışılmaz ancak bazı aksesuarlar var ki arabayı oldukça ucuz gösteriyor. Biz de bugünkü içeriğimizde bir arabayı ucuz gösteren detaylara ve aksesuarlara değineceğiz. Hazırsanız başlayalım!
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1. Dikiz aynasına asılan CD
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2. Genelde arka cama yazılan ''Babam sağ olsun'' yazısı
3. Sahte sunroof
4. Araba koltuğuna serilen oto kilim
5. Vites topuzunda bulunan tespih
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6. Arabanın arkasına yazılan kamyon arkası sözler
7. Üzerinde ad-soyad veya lakap yazan plakalıklar
8. Ucuz direksiyon kılıfı
9. Yakıt deposunun kapağına yapıştırılan ucuz sticker'lar
Hazırladığımız listenin sonuna geldik. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir arabayı ucuz gösteren aksesuarlar ve detaylar neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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