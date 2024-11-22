Arabaya Biner Binmez Klimayı Açmak Gibi Bir Hataya Düşmeyin! Geri Dönülmez Sonuçları Var!
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Arabaya Biner Binmez Klimayı Açmak Gibi Bir Hataya Düşmeyin! Geri Dönülmez Sonuçları Var!
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Klimayı Çalıştırmadan Önce Neden Biraz Beklemelisiniz?
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Benzen aslında birçok plastik yüzeyde ve özellikle araba içindeki plastik parçalarda birikiyor.
Klimayı Açmak, Benzenin Havadar Olmasına Sebep Olur
Ama bu tehlikeyi hemen fark etmek kolay değil.
Arabaya Binerken Klimayı Hemen Açmakta Israr Etmeyin!
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Bunun Önüne Geçmek İçin Ne Yapmalı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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