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Arabaya Biner Binmez Klimayı Açmak Gibi Bir Hataya Düşmeyin! Geri Dönülmez Sonuçları Var!

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Arabaya Biner Binmez Klimayı Açmak Gibi Bir Hataya Düşmeyin! Geri Dönülmez Sonuçları Var!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 09:02

Her gün otomobilimize binerken farkında olmadan sağlığımıza ne kadar zarar verebileceğimizi biliyor musunuz? Arabanıza bindiğinizde klimayı hemen açmak aslında düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. İşte hemen klimayı çalıştırmanın sağlığınız üzerinde yaratabileceği büyük tehlikeler…

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Klimayı Çalıştırmadan Önce Neden Biraz Beklemelisiniz?

Klimayı Çalıştırmadan Önce Neden Biraz Beklemelisiniz?

Hepimiz çok sıcak ve çok soğuk günlerde arabamıza binerken klimayı hemen açmanın rahatlatıcı olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu alışkanlık ne yazık ki sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Aslında araba kliması hemen açıldığında aracın içinde 'benzen' adı verilen bir gaz salınıyor. Bu zehirli gaz vücudumuzda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Benzen aslında birçok plastik yüzeyde ve özellikle araba içindeki plastik parçalarda birikiyor.

Benzen aslında birçok plastik yüzeyde ve özellikle araba içindeki plastik parçalarda birikiyor.

Araç kapalı olduğunda ve dış ortamda sıcaklık arttığında bu gaz hava sirkülasyonu olmadan hızla artabiliyor. Birçok araştırma benzenin uzun vadede kansere yol açabileceğini ve organlarda ciddi hasarlara sebep olabileceğini gösteriyor.

Klimayı Açmak, Benzenin Havadar Olmasına Sebep Olur

Klimayı Açmak, Benzenin Havadar Olmasına Sebep Olur

Klimayı ilk çalıştırdığınızda hava sirkülasyonu sağlanmadan içerideki gaz doğrudan soluduğumuz havaya karışır. Eğer camlar kapalıysa benzen içeriye hapsolur ve vücudumuza girer. Hadi gelin biraz teknik konuşalım: Benzen kimyasal bir gaz olduğu için uzun süreli maruz kalmak gerçekten risklidir. Kanser, böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı gibi çok ciddi hastalıkların sebebi olabilir.

Ama bu tehlikeyi hemen fark etmek kolay değil.

Ama bu tehlikeyi hemen fark etmek kolay değil.

Arabada benzen seviyeleri dışarıda güneş altında kalan sıcaklıkla birlikte artar. Özellikle arabayı uzun süre park ettiğinizde içeride biriken benzen seviyesi korkutucu boyutlara ulaşabiliyor. Hatta bazı araştırmalar bu seviyenin insan sağlığı için kabul edilebilir seviyenin tam 40 katı olduğunu söylüyor. Tabii bu seviyenin ne kadar doğru olduğuna dair hala net bir araştırma bulunmuyor ama riskin var olduğu kesin.

Arabaya Binerken Klimayı Hemen Açmakta Israr Etmeyin!

Arabaya Binerken Klimayı Hemen Açmakta Israr Etmeyin!

Şimdi diyelim arabaya bindiniz ve klimayı hemen açtınız. Ne olur? İlk başta çok soğuk gelmeyecek belki ama içerideki zehirli gazlar doğrudan akciğerlerinize girmeye başlar. Bu nedenle araba içindeki havalandırmayı biraz sağlamak şart. Arabaya bindiğinizde hemen klimayı açmak yerine camları birkaç dakika açarak içerideki havası değiştirin. Sonrasında camlar hala açıkken klimayı çalıştırırsanız zehirli gazın içeri girmesini engellemiş olursunuz.

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Bunun Önüne Geçmek İçin Ne Yapmalı?

Bunun Önüne Geçmek İçin Ne Yapmalı?

Çok basit bir çözümü var: Arabaya bindiğinizde önce camları açın ve havalandırmayı sağlayın. 4-5 dakika bekledikten sonra klimayı açmak hem daha sağlıklı hem de daha güvenli olacaktır. Ayrıca iç sirkülasyonu devre dışı bırakmak da önemli çünkü bu gazı dışarı atmak yerine arabada dolaştırır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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