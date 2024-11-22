Arabaya Biner Binmez Klimayı Açmak Gibi Bir Hataya Düşmeyin! Geri Dönülmez Sonuçları Var!

Çok basit bir çözümü var: Arabaya bindiğinizde önce camları açın ve havalandırmayı sağlayın. 4-5 dakika bekledikten sonra klimayı açmak hem daha sağlıklı hem de daha güvenli olacaktır. Ayrıca iç sirkülasyonu devre dışı bırakmak da önemli çünkü bu gazı dışarı atmak yerine arabada dolaştırır.