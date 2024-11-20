Kışa Girmeden Hız Sabitleyiciyi Kapatın! Bu Hatalar Size Pahalıya Patlayabilir

Hız sabitleyici çoğumuzun uzun yolda konforlu bir sürüş sağlamak için kullandığı bir özellik. Belirli bir hıza geldiğinizde arabanızın bu hızda sabit kalmasını sağlıyor. Yokuş çıkarken ya da inerken araç belirlediğiniz hızda kalmaya çalışarak sürücüyü yormadan yol almanızı sağlıyor. Pek çok araçta artık standart olan bu özellik aslında tasarımı gereği rahat bir sürüş sağlamak için harika. Ama ya yağmur yağıyor yol kayganlaşıyorsa? İşte o zaman işler değişiyor.