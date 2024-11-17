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Siyah Araba, Beyaz Araba... Hangisi Daha Az Yakıt Harcıyor? Cevap Şaşırtıcı Gelebilir!

Siyah Araba, Beyaz Araba... Hangisi Daha Az Yakıt Harcıyor? Cevap Şaşırtıcı Gelebilir!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 15:27

Otomobil alırken aklımıza gelen ilk şey genellikle motor gücü, yakıt tipi ya da güvenlik özellikleri olur. Ancak bir detay var ki çoğumuz bu faktörü göz ardı ediyor o da aracın rengi. Arabaların renkleri yakıt tüketimi üzerinde sandığınızdan çok daha fazla etkiye sahip. Peki koyu renk mi yoksa açık renk mi tercih etmelisiniz? İşte bu sorunun cevabı  sadece estetik değil yakıt tasarrufu için de önemli bir kriter.

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Birçok kişi için otomobil rengi ve yakıt tüketimi arasında hiçbir ilişki yokmuş gibi görünebilir. Ancak yapılan araştırmalar aslında araç renginin özellikle de güneş ışığının etkisiyle yakıt tüketimini dolaylı da olsa etkilediğini gösteriyor. Peki nasıl mı?

Güneş ışığı koyu renkli araçları daha çok ısıtır bu da arabanın içindeki sıcaklığı artırır ve klima kullanımını zorunlu hale getirir. Klimanın daha fazla çalışması ise motorun daha fazla güç harcamasına ve dolayısıyla daha fazla yakıt tüketilmesine yol açar.

Güneş ışığı koyu renkli araçları daha çok ısıtır bu da arabanın içindeki sıcaklığı artırır ve klima kullanımını zorunlu hale getirir. Klimanın daha fazla çalışması ise motorun daha fazla güç harcamasına ve dolayısıyla daha fazla yakıt tüketilmesine yol açar.
www.sixt.com.tr

Araştırmalara göre beyaz, gümüş veya açık renkli araçlar koyu renklilere göre çok daha az ısınır. Çünkü açık renkler güneş ışığının %60’ını yansıtarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur.

Araştırmalara göre beyaz, gümüş veya açık renkli araçlar koyu renklilere göre çok daha az ısınır. Çünkü açık renkler güneş ışığının %60’ını yansıtarak iç mekanın serin kalmasına yardımcı olur.

Bu da demek oluyor ki aracınızın içi daha serin olduğunda klimayı daha az kullanarak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Yani siyah bir araba yerine beyaz bir araba almak yolda daha uzun mesafeler almanız anlamına gelebilir.

Bu da demek oluyor ki aracınızın içi daha serin olduğunda klimayı daha az kullanarak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Yani siyah bir araba yerine beyaz bir araba almak yolda daha uzun mesafeler almanız anlamına gelebilir.

Berkeley Lab'deki araştırmacılar farklı renklerdeki araçları güneşte bekleterek iç sıcaklık farklarını inceledi. Siyah ve gri araçlar arasında 25°C’lik bir sıcaklık farkı oluştu. Gri renkli araç siyah renkteki araca göre güneşte çok daha serin kaldı.

Berkeley Lab'deki araştırmacılar farklı renklerdeki araçları güneşte bekleterek iç sıcaklık farklarını inceledi. Siyah ve gri araçlar arasında 25°C’lik bir sıcaklık farkı oluştu. Gri renkli araç siyah renkteki araca göre güneşte çok daha serin kaldı.
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Yapılan simülasyonlarda ise bu sıcaklık farkının aracın yakıt tüketimini %1,1 oranında artırdığı görüldü. Yani daha serin tutan bir renk sadece klimayı daha az çalıştırmanıza değil, yakıt ekonominizi iyileştirmenize de yardımcı oluyor.

Yapılan simülasyonlarda ise bu sıcaklık farkının aracın yakıt tüketimini %1,1 oranında artırdığı görüldü. Yani daha serin tutan bir renk sadece klimayı daha az çalıştırmanıza değil, yakıt ekonominizi iyileştirmenize de yardımcı oluyor.

Peki hangi renk en iyi sonucu veriyor? Eğer yakıt tasarrufu yapmayı hedefliyorsanız renk seçiminizi de göz önünde bulundurmalısınız. Sıralama şu şekilde: Beyaz, gri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor, kahverengi ve son olarak siyah.

Peki hangi renk en iyi sonucu veriyor? Eğer yakıt tasarrufu yapmayı hedefliyorsanız renk seçiminizi de göz önünde bulundurmalısınız. Sıralama şu şekilde: Beyaz, gri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor, kahverengi ve son olarak siyah.

Araba renginizde yapacağınız küçük bir değişiklik yakıt tasarrufunuzu önemli ölçüde artırabilir. Bu aslında küçük bir detay gibi görünse de uzun vadede ciddi bir fark yaratabilir.

Kısacası araç rengini sadece görsel açıdan değerlendirmek yerine tasarruf amaçlı düşünmek size ekstra kilometre kazandırabilir. Belki de yeni bir araç alırken bu bilgiyi hatırlar ve rengin sadece zevk meselesi olmadığını bir kez daha hatırlarsınız...

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