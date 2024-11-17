Siyah Araba, Beyaz Araba... Hangisi Daha Az Yakıt Harcıyor? Cevap Şaşırtıcı Gelebilir!

Otomobil alırken aklımıza gelen ilk şey genellikle motor gücü, yakıt tipi ya da güvenlik özellikleri olur. Ancak bir detay var ki çoğumuz bu faktörü göz ardı ediyor o da aracın rengi. Arabaların renkleri yakıt tüketimi üzerinde sandığınızdan çok daha fazla etkiye sahip. Peki koyu renk mi yoksa açık renk mi tercih etmelisiniz? İşte bu sorunun cevabı sadece estetik değil yakıt tasarrufu için de önemli bir kriter.

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