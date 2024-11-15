Gece Benzin Almanın Daha Karlı Olduğunu Düşünenler Bu Bilgiyi Öğrenince Bir Miktar Üzülebilir

Akaryakıt fiyatları 41 TL'yi geçti, hal böyle olunca gece ucuza benzin alma düşüncesi arttı. Sık sık 'Gece benzin almak gerçekten daha mı ucuz?' sorusuyla karşılaşıyoruz. Pek çok kişi akşam saatlerinde pompadan daha uygun fiyata benzin almak için sıraya giriyor. Sosyal medya paylaşımları ve forumlarda bu konu sıkça tartışılıyor ama aslında bu iddianın doğruluğu şüpheli. Gelin anlatıyoruz.