Gece Benzin Almanın Daha Karlı Olduğunu Düşünenler Bu Bilgiyi Öğrenince Bir Miktar Üzülebilir
Gece Benzin Almanın Daha Karlı Olduğunu Düşünenler Bu Bilgiyi Öğrenince Bir Miktar Üzülebilir
Akaryakıt fiyatları 41 TL'yi geçti, hal böyle olunca gece ucuza benzin alma düşüncesi arttı. Sık sık 'Gece benzin almak gerçekten daha mı ucuz?' sorusuyla karşılaşıyoruz. Pek çok kişi akşam saatlerinde pompadan daha uygun fiyata benzin almak için sıraya giriyor. Sosyal medya paylaşımları ve forumlarda bu konu sıkça tartışılıyor ama aslında bu iddianın doğruluğu şüpheli. Gelin anlatıyoruz.
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Benzinin soğuk olduğu zaman daha yoğun olduğunu ve sıcaklık arttıkça genleştiğini biliyoruz. Bu nedenle gündüz saatlerinde alınan benzinin hacmi artmış olabilir gibi düşünülebilir.
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Ancak pratikte durum o kadar basit değil. Benzin depoları yeraltında sabit sıcaklıkta tutulduğu için sıcaklık farkının yakıtın hacmi üzerinde önemli bir etkisi olmuyor. Yani gece ya da gündüz alacağınız yakıtın miktarı arasında belirgin bir fark yok.
Benzin sıcaklık farklarından etkilenebilir ama bu etki neredeyse sıfır düzeyinde. Benzinin yaklaşık %0,1 oranında genleşmesi 40 litre benzin aldığınızda sadece 40,1 litreye denk geliyor. Yani gece benzin almak aslında size ciddi bir tasarruf sağlamıyor.
Sıcaklık değişikliklerinin etkisi o kadar az ki ciddi bir fark yaratmıyor. Eğer kuruş hesapları yapıyorsanız evet belki biraz tasarruf sağlarsınız ama o kadar da büyük bir fark olmayacak.
Benzinden tasarruf sağlamak için sürüş tarzınızı da gözden geçirmeniz önemli. Yani ani hızlanmalardan kaçınmak, aşırı hız yapmamak, lastiklerinizi düzenli kontrol etmek ve araç bakımını aksatmamak gerekiyor. Böylelikle yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.
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Kısacası gece benzin almak yerine tasarruf yapmak için başka yöntemleri ön planda tutmak daha mantıklı diyebiliriz. Geceleri benzin almak, teoride kulağa daha ekonomik gelse de pratikte pek de büyük bir fark yaratmıyor.
Pompadan aldığınız yakıtın sıcaklığı genleşme gibi fiziksel etkenler nedeniyle neredeyse hiç değişmiyor. Bu yüzden eğer amacınız gerçekten tasarrufsa önerdiğimiz diğer yöntemler daha etkili çözüm olacaktır.
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