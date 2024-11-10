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Formula 1 Araçlarının Altında Neden O Tahta Var? Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz Bir Sebep!

Formula 1 Araçlarının Altında Neden O Tahta Var? Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz Bir Sebep!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 09:09

Formula 1 arabalarının altındaki o basit görünen tahta parçası (skid block) aslında yarışların güvenliği için kritik bir rol oynuyor. Peki o kadar gelişmiş teknolojinin içinde neden bu kadar basit bir malzeme var? F1 araçları hız aerodinamik ve dayanıklılık açısından en üst seviyeye çıkarken, tahta parçası yerle teması sınırlayan ve sürücülerin hayatını kurtaran önemli bir engel. Aslında o tahta parçası olmasaydı belki de bugün hayatta olmayan sürücüler vardı. O zaman gelin bu tahta parçasının neden bu kadar önemli olduğunu yakından inceleyelim.

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Ayrton Senna'nın Ölümü

Ayrton Senna'nın Ölümü

1994 yılında efsanevi Formula 1 pilotu Ayrton Senna aracının yere fazla temas etmesi sonucu hayatını kaybetti. Senna'nın bu trajik kazasından sonra güvenlik önlemleri konusunda köklü değişiklikler yapıldı. Formula 1 o dönemde hız ve aerodinamikle ne kadar ön plana çıksa da sürücülerin hayatını riske atmak istemiyordu. Yere çok yakın araçlar hem yakıtla dolu hem de yüksek hızda ilerliyorlardı bu da araçların yerle çok fazla temasa girip güvenlik riskini artırıyordu. İşte bu yüzden araçların altına yerleştirilen tahta gibi basit bir önlem, bir hayatı kurtarabilirdi.

"Skid Block" Nedir ve Ne İşe Yarar?

"Skid Block" Nedir ve Ne İşe Yarar?
imgur.com

Bu tahta parçası aslında bir tür frenleme mekanizması gibi işlev görür. Formula 1 araçları yarış sırasında yola çok yakın bir mesafede hareket eder. Bu, aerodinamiği mükemmelleştirirken yere çarpma riskini de artırıyor. Skid block adı verilen bu tahta parçası araca takılan titanyum plaklarla aracın yere temas etmesini engeller. 10 milimetre kalınlığında olan bu tahta aracın yere çok yakın olmasını sağlayarak aerodinamik verimliliği artırırken aynı zamanda aşırı teması engeller.

Skid block 1 metre uzunluğunda olmalı ve homojen bir malzemeden yapılmalı.

Skid block 1 metre uzunluğunda olmalı ve homojen bir malzemeden yapılmalı.

Ayrıca belirli bir toleransla simetrik olarak sabitlenmeli. Bu tahta yere temas etme durumunda aşındıkça görevinin bittiğini gösterir. Eğer tahta 1 milimetreden fazla aşındıysa o araç diskalifiye edilir. Bu da demek oluyor ki araç yarıştan çekilir. Tüm bu önlemler sürücüyü ciddi kazalardan korur ve yarışların güvenli bir şekilde devam etmesini sağlar.

Tahta parçasının sürtünmesi sırasında kıvılcımlar çıkabilir.

Tahta parçasının sürtünmesi sırasında kıvılcımlar çıkabilir.

Dışarıdan oldukça heyecan verici ve görsel olarak çarpıcı görünen bu kıvılcımlar aslında tehlikenin işareti. Eğer aracın altındaki tahta parçası yere fazlaca sürtünürse sürücüye ciddi bir uyarı yapılmış olur. Skid block’un fazla aşındığı ve aracın daha fazla yere temas etmeye başladığı anlamına gelir. Bu durumda sürücünün bir an önce hızını kesmesi aracı güvenli bir şekilde yarış dışı bırakması gerekir.

Kısacası Formula 1 yarışlarında skid block gibi basit ama etkili bir malzeme en önemli güvenlik unsurlarından biri.

Kısacası Formula 1 yarışlarında skid block gibi basit ama etkili bir malzeme en önemli güvenlik unsurlarından biri.

O küçük ve sıradan görünen tahta parçasının aslında ne kadar önemli olduğunu şimdi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Hem teknolojinin hem de güvenliğin birleştiği bu basit ama hayati parça her yarışta hayat kurtarmaya devam ediyor.

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