Formula 1 Araçlarının Altında Neden O Tahta Var? Hiç Tahmin Etmeyeceğiniz Bir Sebep!

Formula 1 arabalarının altındaki o basit görünen tahta parçası (skid block) aslında yarışların güvenliği için kritik bir rol oynuyor. Peki o kadar gelişmiş teknolojinin içinde neden bu kadar basit bir malzeme var? F1 araçları hız aerodinamik ve dayanıklılık açısından en üst seviyeye çıkarken, tahta parçası yerle teması sınırlayan ve sürücülerin hayatını kurtaran önemli bir engel. Aslında o tahta parçası olmasaydı belki de bugün hayatta olmayan sürücüler vardı. O zaman gelin bu tahta parçasının neden bu kadar önemli olduğunu yakından inceleyelim.

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