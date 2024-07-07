Otomobillerin Arka Kapısındaki Küçük Cam Neden Var? Herkes İşlevsiz Zannediyordu!
Otomobillerin Arka Kapısındaki Küçük Cam Neden Var? Herkes İşlevsiz Zannediyordu!
Binek araçlarda arka kapıda iki ayrı cam bölmesi var. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Birini zaten açabiliyoruz ancak küçük olan tamamiyle hareketsiz. Peki işlevi ne, neden yapıldı? Gelin birlikte bakalım...
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Otomobillerde arka kapıdaki bu küçük cama kelebek cam da deniyor. Bazı araçlarda nadiren de olsa bu cam ön kapıda veya her iki kapıda da olabiliyor.
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Öncelikle kelebek cam denmesinin nedenini açıklayalım. Bu camlar, ilk olarak 1930'larda ortaya çıktıklarında, fotoğrafta da görebileceğiniz gibi kelebek kanadı gibi dışarıya doğru açılabilen yapılarıyla tanımlanmışlardı.
O dönem havalandırma olarak kullanılan bu camlar ile hava akışı sağlanıyordu. Bu estetik ve işlevsel detay, dönemin araç tasarımında yenilikçi bir yaklaşım olarak kabul görmüştü.
Lakin günümüzde ise ne açılıyor, ne kapanıyor. Tamamiyle sabit. Hal böyle olunca da varlık sebebi merak ediliyor.
Kelebek camlar kullanılmasalar da halen otomobil üreticileri bu camdan vazgeçmiyor. Peki sebebi ne?
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Görseldeki otomobil kapısına dikkat edin, yana doğru daralacak şekilde tasarlanmış. Kelebek cam olmasaydı bu şekilde camı açmak mümkün olmazdı.
Cam ikiye bölünerek tam boyutlu bir açılabilir cam elde ediliyor.
Ayrıca bu şekliyle günümüzde şoförler kelebek camı kullanarak geri geri park ederken de daha rahat bir sürüş elde ediyor.
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Bu içerik gerçek olamaz .Onedio editörleri iyice saçma sapan içerikler yayınlamaya başladı.
osur osur ipe diz ...bu ne biçim haber?