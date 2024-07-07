"Hangi Birini Şikâyet Edeyim, Çok Öfkeliyim": Hollanda Maçı Sonunda Uğradığı Tacizi Gözyaşlarıyla Anlattı
"Hangi Birini Şikâyet Edeyim, Çok Öfkeliyim": Hollanda Maçı Sonunda Uğradığı Tacizi Gözyaşlarıyla Anlattı
Euro 2024'te Hollanda ile karşılaşan A Milliler'in maçını sokakta izlemek isteyen bir X kullanıcısı, başına gelenleri çektiği videoda tek tek anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadının başına gelenler sosyal medyada büyük tepki topladı.
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'@ivypoisonsbaby' adlı X hesabının sahibi olan bir kullanıcı, Hollanda maçından sonra uğradığı tacizi gözyaşlarıyla anlattı.
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Genç kadın, yaşadığı tacizi şu sözlerle anlattı: "Sizinle bu gece yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. O kadar öfkeliyim ki... Bir kadın olarak Türkiye’de benim saat daha 12’de otobüs bekleme hakkım bile yok. Durakta otururken defalarca kez tacize uğradım. Sözlü kavga etmek zorunda kaldım. Durağa gelirken zaten göz tacizleri."
Yaşadığı tacizlerin işlek bir caddede yaşandığını anlatan genç kadın, "Bence bunun en sahici anlarını da görmek, duymak lazım. O an yapabileceğim tek şey kameraya haykırmak oldu. Arkadaşlarımı aramak, ses kaydı atmak. plaka aldım birkaç tane. Hangi birini şikâyet edeceğim? Ya alamadıklarım? Çok öfkeliyim. çok" diyerek tepkisini dile getirdi.
Genç kadının haklı tepkisini dile getirdiği videoyu izleyen X kullanıcıları da yaşananlara tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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