Hollanda Maçı Gerçekten Bitmemiş Olabilir mi? X Kullanıcılarının Yarı Final Umudu Hâlâ Devam Ediyor
Hollanda Maçı Gerçekten Bitmemiş Olabilir mi? X Kullanıcılarının Yarı Final Umudu Hâlâ Devam Ediyor
Euro 2024'te 1-0 öne geçtikleri maçı 2-1 kaybeden A Milli Takım'ının yarı finalin kıyısından dönmesi hepimizi üzse de bazılarımız bu gerçeği kabul etmeye pek de yanaşmıyor. İşte Hollanda maçının etkisinden çıkamayan X kullanıcılarının paylaşımları...
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2-1'lik skorla Hollanda'ya yenilen A Milli Futbol Takımı'mız sosyal medyayı da yıktı, geçti. Kimimiz üzgün kimimiz ise henüz şok etkisinden çıkabilmiş değil.
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Montella'nın oyuncu değişikliğinde geç kalması İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencilerinin diline düştü bile!
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