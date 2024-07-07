Hollanda Maçı Gerçekten Bitmemiş Olabilir mi? X Kullanıcılarının Yarı Final Umudu Hâlâ Devam Ediyor

Euro 2024'te 1-0 öne geçtikleri maçı 2-1 kaybeden A Milli Takım'ının yarı finalin kıyısından dönmesi hepimizi üzse de bazılarımız bu gerçeği kabul etmeye pek de yanaşmıyor. İşte Hollanda maçının etkisinden çıkamayan X kullanıcılarının paylaşımları...