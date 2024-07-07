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Hollanda Maçı Gerçekten Bitmemiş Olabilir mi? X Kullanıcılarının Yarı Final Umudu Hâlâ Devam Ediyor

Hollanda Maçı Gerçekten Bitmemiş Olabilir mi? X Kullanıcılarının Yarı Final Umudu Hâlâ Devam Ediyor

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 14:27

Euro 2024'te 1-0 öne geçtikleri maçı 2-1 kaybeden A Milli Takım'ının yarı finalin kıyısından dönmesi hepimizi üzse de bazılarımız bu gerçeği kabul etmeye pek de yanaşmıyor. İşte Hollanda maçının etkisinden çıkamayan X kullanıcılarının paylaşımları...

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2-1'lik skorla Hollanda'ya yenilen A Milli Futbol Takımı'mız sosyal medyayı da yıktı, geçti. Kimimiz üzgün kimimiz ise henüz şok etkisinden çıkabilmiş değil.

2-1'lik skorla Hollanda'ya yenilen A Milli Futbol Takımı'mız sosyal medyayı da yıktı, geçti. Kimimiz üzgün kimimiz ise henüz şok etkisinden çıkabilmiş değil.

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İçimizde 2-1'lik skorla yüzleşemeyenler dahi var

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