Kupa Amerika'da Buz Kesen Açıklama: Brezilya'yı Yenen Uruguay'ın Teknik Direktörü "Futbol Bu Değil" Dedi!

2024 yazını hem Euro 2024'le hem de Kupa Amerika'yla muazzam bir şekilde geçiren futbolseverler mutlu olsa da işin arka planında pek de iç açıcı bir tablo yok ortada. Yoğun maç programından ötürü yorgun düşen futbolcular bir yana, takımların koçlarından da şaşırtıcı açıklamalar gelebiliyor. Kupa Amerika'da büyük bir şoka imza atarak Brezilya'yı penaltılarla geçip büyük bir sükse yapan Uruguay takımından herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.