Kupa Amerika'da Buz Kesen Açıklama: Brezilya'yı Yenen Uruguay'ın Teknik Direktörü "Futbol Bu Değil" Dedi!
Kupa Amerika'da Buz Kesen Açıklama: Brezilya'yı Yenen Uruguay'ın Teknik Direktörü "Futbol Bu Değil" Dedi!
2024 yazını hem Euro 2024'le hem de Kupa Amerika'yla muazzam bir şekilde geçiren futbolseverler mutlu olsa da işin arka planında pek de iç açıcı bir tablo yok ortada. Yoğun maç programından ötürü yorgun düşen futbolcular bir yana, takımların koçlarından da şaşırtıcı açıklamalar gelebiliyor. Kupa Amerika'da büyük bir şoka imza atarak Brezilya'yı penaltılarla geçip büyük bir sükse yapan Uruguay takımından herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.
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Euro 2024 mücadelesiyle nefis maçlar izleyen futbolseverler bir yandan da Kupa Amerika'daki heyecana tanıklık ediyor.
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Bu yıl ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kupa Amerika'da yarı finalistler Arjantin, Kanada, Kolombiya ve şaşırtıcı bir şekilde Brezilya'yı penaltılarla deviren Uruguay oldu.
Uruguay'ın kıta devi Brezilya'yı çeyrek finalde bırakmasından sonra tüm gözler takımın Arjantinli koçu Marcelo Bielsa'ya çevrildi.
Galibiyet sonrası basın açıklaması yapan Bielsa, beklentilerin dışına çıkarak "Futbol bu değil" dedi. Şu anda yeryüzünde oynanan futbolun geldiği duruma değinen Bielsa, çok konuşulacak sözlere imza attı.
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Günümüz futbolunun her geçen gün daha da az ilgi çekici olduğunu söyleyen Bielsa, sistemin sadece maçların kaç kişi tarafından izlendiğini dikkate aldığını, geri kalan hiçbir şeyin umursanmadığını söyledi.
Futbolun 5 dakikalık bir maç özetinden çok daha fazlası olduğunu söyleyen Bielsa, bu sporun bir kültür olduğunu ve maçlarda suçlu aramak yerine gelinen noktaya topluca karşı çıkılması gerektiğini belirtti.
Videoya gelen İngilizce yorumlar da çarpıcıydı. Bir X kullanıcısı "Futbol eğlendirme özelliğini kaybetmeye başladı, daha çok profesyonel bir işe dönüştü. Takımlar berabere kalabilmek ve kaybetmemek için sıkıcı futbol oynamaya başladılar" tweet'ini attı. Diğer tepkiler de şöyle:
"Futbol tutkum giderek ölüyor. Bazı maçları izlemek artık o kadar da ilgimi çekmiyor."
"Daha fazla katılamazdım. Elit futbol giderek daha az ilgi çekici olmaya başladı. Akıllı bir adamdan akıllıca sözler."
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"Bielsa yine yaptı yapacağını. İnanılmaz bir teknik direktör."
"Bielsa bir modern çağ filozofu."
"Artık her şey sistemle alakalı. Bu dönemlerde dünya standartlarında bir futbolcu artık az çıkıyor."
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