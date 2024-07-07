Milli Gurur Ferdi Kadıoğlu Adeta Övgü Yağmuruna Tutuldu: "Onu Bu Yaz Avrupa'daki 5 Büyük Lig'de Görebiliriz"
Milli Gurur Ferdi Kadıoğlu Adeta Övgü Yağmuruna Tutuldu: "Onu Bu Yaz Avrupa'daki 5 Büyük Lig'de Görebiliriz"
Euro 2024 birçok futbolcunun hünerlerini gösterebilmeleri için önemli bir vitrin oldu. A Milli Takım'da aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendiren yıldızlardan biri de hiç kuşkusuz Ferdi Kadıoğlu'ydu. Fenerbahçeli yıldız, sosyal medyada futbolseverlerin yakından takip ettiği bir hesapta övgü yağmuruna tutuldu!
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Tükenmeyen enerjisi ve takıma verdiği güven ile sol bek denilince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Ferdi Kadıoğlu.
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1999 yılında Hollanda'da doğan Ferdi Kadıoğlu, 2015'ten 2022 yılına kadar Hollanda'da U16-U21 milli takımlarında oynadıktan sonra Türkiye'yi seçti ve 19 kez milli olup 1 gol kaydetti.
Son yıllarda giderek yıldızı parlayan Kadıoğlu, 2018'den beri formasını giydiği Fenerbahçe'yle adeta özdeşleşmiş bir isim. Ancak yıldız futbolcunun Euro 2024 sonrasında taliplerinin çoğalması bekleniyor.
Atılan tweet'te Ferdi Kadıoğlu için şu ifadeler yer aldı: "Tüm gözler Euro 2024'te mükemmel bir turnuva çıkaran Arda Güler'in üzerinde olsa da Ferdi Kadıoğlu da bir o kadar inanılmazdı."
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Ferdi için en can alıcı kısım ise şu övgüydü elbette: "Bu yaz kesinlikle Avrupa'daki 5 büyük lige doğru büyük hamlesini yapacak. Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı."
Arda Güler ya da Kenan Yıldız gibi birçok önemli isim yurt dışında oynasa da Ferdi şu an için Türkiye'de. Euro 2024'te yıldızı iyice parlayan Kadıoğlu'nun önümüzdeki dönemde futbol kariyerine yurt dışında devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu.
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