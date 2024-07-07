Milli Gurur Ferdi Kadıoğlu Adeta Övgü Yağmuruna Tutuldu: "Onu Bu Yaz Avrupa'daki 5 Büyük Lig'de Görebiliriz"

Euro 2024 birçok futbolcunun hünerlerini gösterebilmeleri için önemli bir vitrin oldu. A Milli Takım'da aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendiren yıldızlardan biri de hiç kuşkusuz Ferdi Kadıoğlu'ydu. Fenerbahçeli yıldız, sosyal medyada futbolseverlerin yakından takip ettiği bir hesapta övgü yağmuruna tutuldu!