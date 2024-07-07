'Altın Çocuk' Bir Kez Daha Zoru Başardı: Arda Güler Euro 2024'teki Hollanda Maçından Sonra Yine Tarih Yazdı!
'Altın Çocuk' Bir Kez Daha Zoru Başardı: Arda Güler Euro 2024'teki Hollanda Maçından Sonra Yine Tarih Yazdı!
Euro 2024'te Türkiye'nin ilk maçında Avrupa ve dünya arenasına 'Ben buradayım' diyen Arda Güler, bir kez daha imzasını atarak turnuvayı noktaladı. Gürcistan maçından sonra tarihe geçen Güler, çeyrek final karşılaşmasında bir kez daha zoru başardı.
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Henüz 19 yaşındaki milli gururumuz Arda Güler, futbol kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası'na muazzam bir rekorla başlayıp yine benzer bir başarıyla turnuvayı noktaladı.
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F grubundaki ilk maçta Gürcistan karşısında alınan 3-1'lik galibiyette A Milli Takım'ın ikinci golünü kaydeden Güler, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.
'Altın Çocuk' lakaplı Güler, bu önemli başarısıyla 19 yıl 114 gün ile Portekiz'in efsanesi Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmıştı.
Çeyrek finalde Hollanda'ya karşı 2-1 mağlup olan A Milliler'de Arda Güler, Türkiye için turnuvanın son maçında yine genç yaşında kalitesini konuşturdu.
Hollanda maçında Samet Akaydin ile 1-0 öne geçen A Milli Takım'da bu golün asistliğini Arda Güler yaptı.
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'Altın Çocuk' böylece turnuvadaki ikinci asistini yaparak Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolculadan biri olmayı başardı ve adını bir kez daha tarihe yazdırdı.
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