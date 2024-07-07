'Altın Çocuk' Bir Kez Daha Zoru Başardı: Arda Güler Euro 2024'teki Hollanda Maçından Sonra Yine Tarih Yazdı!

Euro 2024'te Türkiye'nin ilk maçında Avrupa ve dünya arenasına 'Ben buradayım' diyen Arda Güler, bir kez daha imzasını atarak turnuvayı noktaladı. Gürcistan maçından sonra tarihe geçen Güler, çeyrek final karşılaşmasında bir kez daha zoru başardı.