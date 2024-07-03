"Sahada Devleşti": Euro 2024'ün En İyi Kurtarışına İmza Atan Mert Günok ve Millilere Yurt Dışından Sevgi Seli

Euro 2024'te ikinci turda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım tüm Türkiye'ye bayram havası yaşattı. Özellikle son dakikada yaptığı kurtarışla bir anda maçın kahramanı olan Beşiktaşlı kaleci Mert Günok'un performansını sosyal medyada sadece Türkler değil yurt dışındaki izleyiciler de takdir etti. İşte maçtan sonra başta Mert Günok olmak üzere gelen o göğüs kabartan yorumlar...