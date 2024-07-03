"Sahada Devleşti": Euro 2024'ün En İyi Kurtarışına İmza Atan Mert Günok ve Millilere Yurt Dışından Sevgi Seli
"Sahada Devleşti": Euro 2024'ün En İyi Kurtarışına İmza Atan Mert Günok ve Millilere Yurt Dışından Sevgi Seli
Euro 2024'te ikinci turda Avusturya'yı 2-1'le geçen A Milli Takım tüm Türkiye'ye bayram havası yaşattı. Özellikle son dakikada yaptığı kurtarışla bir anda maçın kahramanı olan Beşiktaşlı kaleci Mert Günok'un performansını sosyal medyada sadece Türkler değil yurt dışındaki izleyiciler de takdir etti. İşte maçtan sonra başta Mert Günok olmak üzere gelen o göğüs kabartan yorumlar...
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ABD merkezli haber ajansı AP, Türkiye'nin galibiyetini bu kareyle ve "Mert Günok'un mucizevi kurtarışı" başlığıyla duyurdu.
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Yurt dışındaki X kullanıcılarının yaptıkları diğer yorumlar ise şöyle:
"Türkiye, Euro 2024'ü işte böyle taşıyor."
"Kaleci (Mert) sahada bir dev gibiydi!"
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"Türklerin çabasına şapka çıkartılır."
"Turnuvanın en iyi kurtarışıydı, katılıyor musunuz bana?"
"İşte görmek istediğimiz enerji. İngiltere hâlâ uyuyor."
Arda Güler için, "Bu nasıl bir takım ve bu bir nasıl süper yıldız böyle!"
"Türkiye'te tebrikler! Ne büyük bir zaferdi."
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"İyi futbol."
"Arda, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmeli."
"Onları şu anda kimse durduramaz."
"Türkiye'ye şapka çıkartılır."
"Döner kebap Viyana şnitzelinden daha iyi."
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