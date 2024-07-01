Biri Gana'yı Diğeri İspanya'yı Seçti: Inaki ve Nico Williams Kardeşlerin Az Bilinen Çarpıcı Hayat Hikâyesi

Her ikisi de Athletic Bilbao'lu, her ikisinin de soyadı Williams, biri Gana'yı diğeri İspanya'yı seçti... Inaki ve Nico Williams kardeşlerin göç, acı ve sevgiye uzanan hayat hikâyeleri ise pek de bilinmiyor. İşte futbol dünyasına renk katan Williams kardeşlerin hikâyesi...