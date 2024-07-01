Biri Gana'yı Diğeri İspanya'yı Seçti: Inaki ve Nico Williams Kardeşlerin Az Bilinen Çarpıcı Hayat Hikâyesi
Biri Gana'yı Diğeri İspanya'yı Seçti: Inaki ve Nico Williams Kardeşlerin Az Bilinen Çarpıcı Hayat Hikâyesi
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Biri 1994 diğeri 2002 doğumlu, her ikisi de futbol kariyerine Basconia'da başlayıp daha sonra Athletic Bilbao'da devam etti, her ikisi de ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadelede ön saflarda yer alıyor.
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Inaki Williams'ı Gana, küçük kardeş Nico Williams'ı ise İspanya milli takım formasıyla görüyoruz. Inaki'nin Gana kararında büyükbabası önemli bir faktör oynarken Nico ise özgür seçimiyle doğup büyüdüğü İspanya'yı tercih etti.
Anneleri Maria ve babaları Felix onları Avrupa'ya ulaştıran yolculuğun büyük bir kısmını yürüyerek tamamlamış. Her ikisi de gözlerini İspanya'da açmış.
Anne ve babaları zorlu yollardan geçerek İspanyol yerleşim bölgesi Melilla'ya vardıklarında gözaltına alınmış. Bir avukat onların siyasi sığınma hakkı kazanmaları için Gana yerine Liberya'dan geldiklerini söylemelerini tavsiye etmiş.
Avukatın aileyi bir rahiple tanıştırması üzerine Bilbao'da bir ev bulunmuş. Kardeşlerden büyük olan Inaki kısa bir zaman sonra dünyaya geldiğinde ona hediye edilecek ilk şey Athletic Bilbao formasıymış.
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Farklı ülkeleri temsil etseler de onlar Bilbao'lu olarak bir arada futbol oynamaya devam ediyor. Ailelerinin zorluklarla geçen göç yolculuğundan sonra dünyaya gelip büyüdükleri İspanya'da çok seviliyorlar.
Chelsea ve Barcelona gibi dünya devi kulüplerin yakın markajındaki 2002 doğumlu Nico kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatmış durumda. Son olarak Euro 2024 ikinci tur maçında Gürcistan karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bir gol de ondan geldi. Williams'lar ilgiyle takip edilmeye devam ediyor...
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