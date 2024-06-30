Rakip Almanya: Euro 2024'te Gürcistan'ı 1-0 Geriden Gelerek 4-1'le Geçen İspanya Güle Oynaya Çeyrek Finalde!

Euro 2024'te İngiltere-Slovakya mücadelesinden sonra sonucu merakla beklenen bir diğer maç olan İspanya-Gürcistan karşılaşması bol gollü sonuçlandı. Danimarka'yı 2-0'la geçen Almanya'nın rakibinin belirleneceği maçı İspanya rahat kazandı.