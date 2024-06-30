Rakip Almanya: Euro 2024'te Gürcistan'ı 1-0 Geriden Gelerek 4-1'le Geçen İspanya Güle Oynaya Çeyrek Finalde!
Rakip Almanya: Euro 2024'te Gürcistan'ı 1-0 Geriden Gelerek 4-1'le Geçen İspanya Güle Oynaya Çeyrek Finalde!
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Toplamda 5 gol atılan maçta fileleri havalandıran gollerin hepsi İspanyol oyunculardan geldi.
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Erken gelen gol Gürcistan'ı umutlandırsa da maçın devamı pek de Gürcülerin dilediği gibi olmadı.
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Çeyrek finale yükselen İspanya, 5 Temmuz'da ev sahibi Almanya ile mücadele edecek, kazanan takım yarı finale yükselecek. Adeta erken final tadındaki bu maç Stuttgart'ta oynanacak.
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