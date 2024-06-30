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Rakip Almanya: Euro 2024'te Gürcistan'ı 1-0 Geriden Gelerek 4-1'le Geçen İspanya Güle Oynaya Çeyrek Finalde!

Rakip Almanya: Euro 2024'te Gürcistan'ı 1-0 Geriden Gelerek 4-1'le Geçen İspanya Güle Oynaya Çeyrek Finalde!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 00:02

Euro 2024'te İngiltere-Slovakya mücadelesinden sonra sonucu merakla beklenen bir diğer maç olan İspanya-Gürcistan karşılaşması bol gollü sonuçlandı. Danimarka'yı 2-0'la geçen Almanya'nın rakibinin belirleneceği maçı İspanya rahat kazandı.

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Toplamda 5 gol atılan maçta fileleri havalandıran gollerin hepsi İspanyol oyunculardan geldi.

Toplamda 5 gol atılan maçta fileleri havalandıran gollerin hepsi İspanyol oyunculardan geldi.

Maçın ilk golü Gürcistan'dan gelse de gol bir İspanyol oyuncuya aitti. Robin Le Normand henüz 18'inci dakikada kendi kalesine gol atarak Gürcistan'ı 1-0 öne geçirdi.

Erken gelen gol Gürcistan'ı umutlandırsa da maçın devamı pek de Gürcülerin dilediği gibi olmadı.

Erken gelen gol Gürcistan'ı umutlandırsa da maçın devamı pek de Gürcülerin dilediği gibi olmadı.

Rodri 39'uncu dakikada bulduğu golle İspanya adına beraberliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan İspanya'da skoru 2-1'e getiren gol 51'inci dakikada Fabian Ruiz'den geldi.

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75'inci dakikada Nico Williams'ın golüyle skor 3-1'e geldi ve İspanya iyice rahatladı.

Maçın son golü ise 83'üncü dakikada Dani Olmo'dan geldi ve böylelikle İspanya maçı adeta güle oynaya 4-1 kazandı.

Çeyrek finale yükselen İspanya, 5 Temmuz'da ev sahibi Almanya ile mücadele edecek, kazanan takım yarı finale yükselecek. Adeta erken final tadındaki bu maç Stuttgart'ta oynanacak.

Çeyrek finale yükselen İspanya, 5 Temmuz'da ev sahibi Almanya ile mücadele edecek, kazanan takım yarı finale yükselecek. Adeta erken final tadındaki bu maç Stuttgart'ta oynanacak.

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